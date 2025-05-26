Türkiye'de kaç tane fay hattı var, aktif fay hatları neler? Türkiye fay hattı haritası ve AFAD deprem fay hattı sorgulama

Türkiye’de geçmiş yıllarda yaşanmış ve etkileri hâlâ süren depremler yaşanmıştır. Bunların en büyüğü olarak tespit edileni Erzincan depremi olmuştur. Yaşanan depremlerin ardından çeşitli önlemler alınması adına Türkiye deprem riski haritası oluşturulmuş ve ülkenin altındaki fay hatlarının yerleri tespit edilerek bilgi akışı sağlanmıştır. Bu araştırmalara göre Türkiye deprem açısından riskli olan ülkeler arasında yer almaktadır.

Türkiye'de kaç tane fay hattı var?

Dünya genelinde ve Türkiye’de belli dönemlerde meydana gelen şiddetli depremler, yetkilileri bu konuda önlemler almaya ve teknolojiden de yararlanarak çeşitli uygulamalar geliştirmeye yönlendirmiştir. Özelikle son zamanlarda yaşanan büyük ve hemen ardından gelen artçı depremler vatandaşları da Türkiye fay hattı haritasına yönlendirmiştir.

Türkiye fay hattı haritasına göre bazı şehirler büyük risk altındayken bazıları daha az deprem riski taşımaktadır. 2025 yılında yayınlanmış olan Türkiye fay hattı haritasına göre ülkemizde 485 adet diri fay hattı bulunmaktadır. Maden Teknik ve Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış olan diri fay hatları haritasına göre kişiler ikamet ettikleri bölgelerdeki fay hatlarını internet üzerinden görüntüleyebilmektedir.

Türkiye'deki fay hatları nelerdir?

Türkiye fay hattı haritasına göre ülkede 3 büyük fay hattı yer almaktadır. Bu fay hatları Batı Anadolu fay hattı, Doğu Anadolu Fay hattı ve Kuzey Anadolu fay hattı olarak sınıflandırılmıştır. 3 fay hattını yer aldığı bölgeler ülkenin en ciddi deprem riski altında olan bölgeler olarak kabul edilmiştir.

Kuzey Anadolu, Batı Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatları, Türkiye’de birçok şehri etkilemektedir. Türkiye diri fay hattı olarak belirlenen harita üzerinde yer almakta olan toplam diri fay hattı sayısı 485 olarak belirtilmiştir. Bu fay hatlarından 326 tanesi tekçe fay fay sistemi ya da fay zonu olarak ifade edilmektedir.

Türkiye'de aktif fay hatları nelerdir?

İç İşleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından da paylaşılan Türkiye deprem haritası internet üzerinden sorgulanabilmektedir. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) deprem fay hattı sorgulama işlemi için internet sitesi ya da mobil telefon uygulamasından yararlanılabilmektedir.

Kuzey Anadolu Fay Hattı kısaca KAF, dünya genelindeki en hızlı hareket eden ve en etkin sağ yanal atımlı olan faydalardan biri olarak belirlenmiştir. KAF adı verilen sistem, Anadolu Levhası'nın güney tarafta Arap levhası, kuzeyde ise Avrasya Levhası'nın arasında kalması ve batıya doğru açılarak hızlı bir şekilde hareket etmesi nedeniyle çok yüksek sismik aktivite içindedir.