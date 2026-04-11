Türkiye’de kış Antalya’da yaz

Hava sıcaklığının 21 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece olarak ölçüldüğü Alanya’da vatandaşlar, güneşli havayı fırsat bilerek sahile indi. Türkiye’nin birçok bölgesinde soğuk hava ve kar etkili olurken, Alanya’da yazdan kalma günler yaşanması dikkat çekti. Bazı aileler çocuklarıyla birlikte vakit geçirirken, bazı vatandaşlar ise Akdeniz’in serin sularında yüzmeyi tercih etti. Sahilde yoğunluk oluşturan tatilcilerden kimileri şezlonglarda güneşlenirken, bazıları yürüyüş yapıp spor yaparak güzel havanın keyfini çıkardı.

Gün boyu hareketliliğin devam ettiği plajda, özellikle hafta sonu olması nedeniyle yoğunluğun arttığı gözlemlendi. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar plajları doldurdu.

Güneşli havayı fırsat bilen emekli Ünal Çelikli ‘’Emekliyim Alanya’da yaşıyorum. Bugün hava çok güzel deniz harika ama biraz dalgalı. Denize ara sıra girmeye çalışıyoruz’’ dedi. Hem balık tutmak hem ise arkadaşları ile vakit geçirmek için plaja inen Hamza Yılmaz ise ‘’ Dünyaca ünlü Kleopatra plajına geldik. Biraz deniz dalgalı. Yurt gelinde kar var. Bugün havayı güzel gördük. Harika bir gün geçirmek istiyoruz. Herkesi Alanya’ya bekleriz’’ ifadelerini kullandı.



