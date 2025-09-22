HABER

Türkiye'de manda ve büyükbaş hayvan sayısındaki düşüş

Türkiye'de manda sayısı 2020'ye göre ciddi bir düşüş yaşadı. Büyükbaş hayvan sayısında da azalma gözlemleniyor.

Türkiye’de manda sayısı, 2020 yılına göre yüzde 16’lık düşüşle 158 bin başa indi.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğü verilerine göre, büyükbaş hayvan sayısı 17 milyon 189 bin baş oldu.

Büyükbaş kategorisinde sığır sayısı, haziran ayı sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 1,2 artarak 17 milyon 30 bin başa ulaştı.

Manda sayısı ise yüzde 2,3 azalarak 158 bin baş olarak gerçekleşti.

Sığır sayısı 2020’ye göre yüzde 7,6 azalarak 17 milyon 30 bine düştü.

Son 5 yılda sığır sayısındaki azalma 1 milyon 396 bin baş olarak kaydedildi.

Manda sayısındaki azalma ise yüzde 16 oldu. Manda sayısı 30 bin 443 baş azaldı.

2020 yılında manda sayısı 188 bin 771 iken, bu yıl 158 bin 328’e geriledi.

Küçükbaş hayvan kategorisinde koyun sayısı ise son 5 yılda yüzde 10 artarak 47 milyon 15 bin başa çıktı.

Koyun sayısındaki artış 4 milyon 302 bin baş olarak belirlendi.

Keçi sayısı ise 1 milyon 160 bin azaldı. 2020’de 12 milyon 351 binden 11 milyon 191 bin başa düştü.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

