Türkiye'de pestisit kullanımı alarm veriyor: Halk sağlığı tehdit altında mı?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Türkiye'deki pestisit kullanım oranlarına ilişkin açıklamaları kamuoyunda tartışma yarattı. Japonya ve Hollanda gibi ülkelerle kıyaslamalar yapılırken, uzmanlar halk sağlığı üzerindeki potansiyel risklere dikkat çekiyor. Avrupa Birliği'nden gelen gıda bildirimleri de endişeleri artırıyor.

Sedef Karatay

Türkiye'de pestisit kullanımı son günlerde kamuoyunun gündemine oturdu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı açıklamalar, pestisit kullanımının boyutunu gözler önüne serdi.

Bakan Yumaklı, Türkiye'deki hektara düşen pestisit kullanımının 2,4 kilogram olduğunu, Japonya'da ise bu oranın 10 kilogram olduğunu belirtti. Bu açıklama, ilk bakışta Türkiye'nin daha iyi bir durumda olduğunu düşündürse de, uzmanlar farklı görüşler belirtti.

UZMANLARA GÖRE RİSKLERİ

Uzmanlara göre, sadece miktarlara odaklanmak yanıltıcı olabilir. Kullanılan pestisitlerin türleri, toksisite seviyeleri ve uygulama yöntemleri de büyük önem taşıyor. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yasaklanan bazı pestisitlerin Türkiye'de hala kullanılıyor olması, halk sağlığı açısından ciddi bir risk oluşturuyor.

Avrupa'dan gelen gıda bildirimleri de bu endişeleri destekliyor. Son dönemde Türkiye'den ihraç edilen nar, incir ve gıda takviyeleri gibi ürünlerin Avrupa'da reddedilmesi, iç pazardaki denetimlerin yeterliliği konusunda soru işaretleri yaratıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 7 Ocak 2025'te yürürlüğe koyduğu yeni yönetmelikle pestisit limitlerinde AB standartlarına uyum sağlanması hedefleniyordu. Ancak, yönetmeliğin uygulanması ve denetimlerin sıkılaştırılması konusunda hala eksiklikler olduğu belirtiliyor. Tüketiciler, marketlerdeki ürünlerin üzerindeki etiketleri dikkatle incelemeli ve mümkün olduğunca organik ürünleri tercih etmelidir.

PESTİSİTLERİN SAĞLIK ÜZERİNDE ETKİLERİ NELERDİR?

Pestisitlerin insan sağlığı üzerindeki etkileri oldukça geniş bir yelpazede görülebilir. Kısa vadede mide bulantısı, baş ağrısı, kusma gibi belirtiler ortaya çıkabilirken, uzun vadede kanser, sinir sistemi bozuklukları ve üreme sorunları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Özellikle çocuklar ve hamile kadınlar pestisitlerin olumsuz etkilerine karşı daha hassastır. Bu nedenle, pestisit kullanımının azaltılması ve alternatif tarım yöntemlerinin desteklenmesi büyük önem taşıyor.

Türkiye'nin nüfusunun 1 Ekim itibarıyla 85 milyon 980 bini aştığı düşünüldüğünde, halk sağlığını korumak adına gıda güvenliği konusuna daha fazla önem verilmesi gerekiyor. Tarım politikalarının sürdürülebilirliği ve insan sağlığı üzerindeki etkileri dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi, gelecek nesiller için sağlıklı bir yaşam ortamı sağlamak adına atılması gereken önemli bir adım olacaktır.

Türkiye'deki pestisit kullanımı, miktarın ötesinde, kullanılan maddelerin türü ve denetim mekanizmalarının etkinliği açısından değerlendirilmelidir. AB'den gelen gıda bildirimleri ve uzmanların uyarıları dikkate alınarak, halk sağlığını koruyacak daha sıkı önlemler alınmalı ve sürdürülebilir tarım uygulamaları teşvik edilmelidir. Aksi takdirde, Türkiye'de yaşayan milyonlarca insanın sağlığı ciddi şekilde tehdit altında kalacaktır.

