Türkiye'de sağlıkta bir ilk! Kapalı yöntemle beyindeki tümör alındı: "Burundan müdahale edildi"

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Bölümü, önemli bir tıbbi başarıya imza atarak, ilk kez beyindeki tümörü kapalı yöntemle aldı. Bölgedeki sağlık hizmetlerinin önemli bir merkezi olan hastane, birçok alanda tedavi sunmaya devam ederken, bu kez hekimleri, 56 yaşındaki bir erkek hastanın beynindeki tümörü kapalı yöntemle, yalnızca 2,5 saat süren bir operasyonla başarılı bir şekilde çıkarmayı başardı. Bu operasyon, hastanenin tıbbi kapasitesinin ve teknolojik gelişiminin önemli bir göstergesi olarak kayda geçti.

İYİ HUYLU TÜMÖR TESPİT EDİLMİŞ

Beyin Cerrahi Bölümünün Klinik Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Abdurrahman Çetin, hastanın 56 yaşında erkek olduğunu, burun kökü ve dilinde kabalaşma, ses kalınlığı şikayetleriyle geldiğini söyledi.

Hastanın dış merkezlerde çekilen MR’larında hipofiz bölgesinde bir iyi huylu tümör tespit edilmesi ve tavsiye üzerine kliniğine başvurduğunu belirten Dr. Çetin, hastanın yatışını yapıp ileri tetkiklerini yaptıklarını kaydetti.

İLK DEFA BURUNDAN KAPALI YÖNTEMLE GİRİLEREK HİPOFİZ TÜMÖRÜ ALINDI

Dr. Çetin, hormonlarına baktıklarında hastanın büyüme hormonları yüksek olduğunu söyleyerek, "Hastayı yapacağımız ameliyat ile ilgili bilgilendirdik. Hastanemizde ilk defa burundan kapalı yöntemle girilerek hipofiz tümörüne müdahale ettik. Allah’a şükür sağ salim bir şekilde, her hangi bir komplikasyon gelişmeden tümörü aldık. İki gün sonra da hastamızı taburcu ettik. Operasyonumuz 2-2,5 saat sürdü. Herhangi bir riskle karşılaşmadık. Hastamızın genel durumu şu an gayet iyi. Kan tetkiklerinde ve hormon düzeyinin de düştüğünü büyük bir memnuniyetle gözlemledik" dedi.

"KENDİ AÇIMIZ VE HASTANEMİZ AÇISINDAN GÜZEL OLDU, GURURLANDIK"

Dr. Çetin, "Hipofiz bezinde yetmezlik ve görme sinirlerinde baskı yaptığı zaman görme kaybına neden olabilmektedir. Bu hastamızda ameliyat öncesi görme kaybı bir miktar vardı. Büyüme hormonu oldukça yüksekti. Tümörü boşalttığımız için hormon düzeyi yarıya düştü. 2-3 hafta sonra kontrole gelecek bir daha ölçme imkanı bulacağız. Bu hastalar genelde şimdiye kadar büyükşehirlere gitmekteydiler. Bundan sonra bu tür ameliyatları gerçekleştirme imkanı bulacağız" dedi.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır