Türkiye'de tarihi gün! Gözler teröristbaşı Öcalan'ın çağrısına çevrildi... Rasim Ozan Kütahyalı'dan dikkat çeken paylaşım: İnsanlar değil, silahlar toprağa gömülecek

DEM Parti heyeti üçüncü kez İmralı'ya yola çıktı. Heyetin burada teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yapacağı görüşme ise tarihi nitelikte.
Türkiye'de gözler saat 17:00'ye çevrilmiş durumda. Öcalan'ın bugün silah bırakma çağrısı yapması beklenirse Diyarbakır ve Van'da dev ekranlar kuruldu.
Öte yandan Rasim Ozan Kütahyalı da dün yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadelere yer vermişti. Bugünü işaret eden Kütahyalı, teröristbaşı Öcalan'ın bugün konuşacağını ifade etmişti.
Kütahyalı'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:
"Yarın ortalık yıkılacak… Yarın Ortadoğu semalarında barış bombası patlayacak. Yarından sonra artık Türk ve Kürt gençlerinin cansız bedenleri toprağa gömülmeyecek… İnsanlar değil silahlar toprağa gömülecek, PKK fesih süreci başlayacak. Çünkü yarın Abdullah Öcalan konuşacak"
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