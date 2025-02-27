Türkiye'de tarihi gün! Gözler teröristbaşı Öcalan'ın çağrısına çevrildi... Rasim Ozan Kütahyalı'dan dikkat çeken paylaşım: İnsanlar değil, silahlar toprağa gömülecek

DEM Parti heyeti üçüncü kez İmralı'ya yola çıktı. Heyetin burada teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yapacağı görüşme ise tarihi nitelikte.

DİYARBAKIR VE VAN'DA DEV EKRANLAR KURULDU

Türkiye'de gözler saat 17:00'ye çevrilmiş durumda. Öcalan'ın bugün silah bırakma çağrısı yapması beklenirse Diyarbakır ve Van'da dev ekranlar kuruldu.

ÖCALAN'IN SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPACAĞINI SÖYLEDİ

Öte yandan Rasim Ozan Kütahyalı da dün yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadelere yer vermişti. Bugünü işaret eden Kütahyalı, teröristbaşı Öcalan'ın bugün konuşacağını ifade etmişti.

"İNSANLAR DEĞİL, SİLAHLAR TOPRAĞA GÖMÜLECEK"

Kütahyalı'nın yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Yarın ortalık yıkılacak… Yarın Ortadoğu semalarında barış bombası patlayacak. Yarından sonra artık Türk ve Kürt gençlerinin cansız bedenleri toprağa gömülmeyecek… İnsanlar değil silahlar toprağa gömülecek, PKK fesih süreci başlayacak. Çünkü yarın Abdullah Öcalan konuşacak"