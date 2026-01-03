HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Türkiye'deki 188 partinin üye sayıları belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'ye tebrik paylaşımı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partiler ile partilerin üye sayılarına ilişkin kayıtları güncelleyerek ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin üye sayısına ilişkin tebrik paylaşımı yaptı.

Türkiye'deki 188 partinin üye sayıları belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'ye tebrik paylaşımı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının güncellediği kayıtlara göre, 188 siyasi partinin faaliyette olduğu Türkiye'de, AK Parti 11 milyon 543 bin 301 ile en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunda bulunuyor.

AK PARTİ İLK SIRADA

Başsavcılığın internet sitesinde yayımlanan siyasi parti üye sayılarına göre, AK Parti, Türkiye'de üye sayısı bakımından ilk sırada yer alıyor. 11 milyon 543 bin 301 üye ile ilk sırada bulunan AK Parti'yi, 1 milyon 922 bin 757 üyeyle CHP izliyor.

TBMM'de grubu bulunan partilerden MHP'nin 498 bin 21, İYİ Partinin 391 bin 731, DEM Partinin 16 bin 228, Saadet Partisinin 314 bin 86 kayıtlı üyesi bulunuyor.

Türkiye deki 188 partinin üye sayıları belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan dan AK Parti ye tebrik paylaşımı 1

Yeniden Refah Partisinin üye sayısı 652 bin 933 olarak kayıtlara geçerken, Demokrat Partinin 309 bin 27, Demokrasi ve Atılım Partisinin (DEVA) 125 bin 962, Büyük Birlik Partisinin ise 113 bin 675 üyesi yer alıyor.

Anayasa Mahkemesinde temelli kapatılması istemli davası devam eden Halkların Demokratik Partisinin (HDP) üye sayısı da 3 bin 668.

Diğer bazı partilerin üye sayıları şöyle:

Anahtar Parti 105 bin 342, Anavatan Partisi 22 bin 517, Gelecek Partisi 60 bin 494, Türkiye İşçi Partisi 35 bin 547, Türkiye Komünist Partisi 7 bin 9, Vatan Partisi 12 bin 311, Zafer Partisi 71 bin 84, Demokratik Sol Parti 22 bin 763, Hür Dava Partisi 15 bin 949, Bağımsız Türkiye Partisi 14 bin 450.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, siyasi partilerin üye sayıları her yılın ocak ile temmuz aylarının ilk haftasında internet sitesinde güncellenerek yayımlanıyor.

Türkiye deki 188 partinin üye sayıları belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan dan AK Parti ye tebrik paylaşımı 2

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ÜYE SAYIMIZI 664 BİN ARTIRDIK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin üye sayısına ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti olarak üye sayımızı son dönemde 664 bin 568 artırdık, toplamda 11 milyon 543 bin 301'e ulaştık" dedi.

Türkiye deki 188 partinin üye sayıları belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan dan AK Parti ye tebrik paylaşımı 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

“AK Parti'nin milletin partisi olduğunun bir tezahürü olan, milletimizle kurduğumuz güçlü bağı yansıtan bu önemli başarıya imza atan teşkilatımızı yürekten tebrik ediyorum. Bizim kapımız ülkesine, milletine faydalı olmak; AK Parti çatısı altında Türkiye Yüzyılı vizyonumuza katkıda bulunmak isteyen herkese açıktır. Türkiye'nin güçlü bir AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na ihtiyacı vardır. İnşallah partimizi ve ittifakımızı daha da büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz.”Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yalova'daki DEAŞ saldırısında 'silah' ayrıntısı! Barış Terkoğlu o fotoğrafı anlattıYalova'daki DEAŞ saldırısında 'silah' ayrıntısı! Barış Terkoğlu o fotoğrafı anlattı
15 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağı geliyor15 yaş altındaki çocuklara sosyal medya yasağı geliyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Yargıtay Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi CHP
En Çok Okunan Haberler
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.