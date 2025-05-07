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Türkiye'den AP raporuna sert tepki! "Önyargılı ve gerçek dışı iddialar"

Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye hakkındaki raporuna tepki geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada raporun "Türkiye aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içerdiği" belirtildi.

Türkiye'den AP raporuna sert tepki! "Önyargılı ve gerçek dışı iddialar"

Avrupa Komisyonu’nun 2023-2024 Türkiye Raporu, Strasbourg’daki Genel Kurul oturumunda ele alındı. Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, konuşmasında “2013'teki Gezi protestolarından sonra, Türkiye'deki demokratik standartlar açısından hiçbir olumlu gelişme yaşanmadı. Türkiye, demokratik standartlarda gerileyen tek aday ülke olarak açıkça öne çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE'DEN TEPKİ: GERÇEK DIŞI İDDİALAR İÇERİYOR

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu tarafından bugün kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu, ülkemiz aleyhine çarpıtılmış, ön yargılı ve gerçek dışı iddialar içermektedir" dendi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı
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