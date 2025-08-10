HABER

Türkiye'den gidiyorlar! Kuyruğun ucu bucağı gözükmedi: "Şimdiden gün saymaya başladık"

Türkiye'den ayrılıyorlar ama buruklar! Yaz tatilini Türkiye’de tatil keyfi yaşayarak geçiren gurbetçiler Avrupa'ya dönüşe geçti. Kapıkule ve Kapitan Andreevo sınır kapılarında oluşan uzun araç kuyrukları dikkat çekti. Seneye tekrar gelmek için şimdiden gün saymaya başlayanlar var...

Bu yıl da birçok gurbetçi yaz tatili için rotasını Türkiye olarak belirledi. Yaz boyu tatil keyfi yaşayan gurbetçiler ülkeden ayrılmanın burukluğu içinde dönüş yoluna koyuldu.

"KALBİMİZ BURUK AMA MECBUR DÖNÜYORUZ"

Memleketi Trabzon’dan Almanya’ya dönmek için Kapıkule Sınır Kapısı’nda bekleyen Zeynep Doğan, tatil boyunca memleketin her köşesini gezdiklerini belirterek, "Bol bol anne baba ziyareti yaptık, büyüklerimizi gördük. Yaylalarımıza çıktık, denizlerimize gittik, yöresel yemeklerimizi yedik. İznimiz bitti, artık geri dönüyoruz. Geride annelerimiz, babalarımız, bebeklerimizin dedeleri, akrabalarımız kaldı. Kalbimiz biraz buruk ama seneye tekrar geleceğimiz için şimdiden gün saymaya başladık. İnşallah yolculuğumuz sağ salim geçer" ifadelerini kullandı.

"HUZUR İÇİNDE VAKİT GEÇİRDİK"

Antalya’dan İsveç’e ailesiyle dönüş yapan gurbetçilerden Koray Küçüksarı ise tatilin çok güzel geçtiğini ifade ederek, "Antalya’dan geliyoruz, ailemizle beraber hoş vakitler geçirdik. Huzur içinde memleketimizi gezdik, dostlarımızla görüştük. Şimdi dönüş zamanı. İnşallah yolumuz açık olur" diye konuştu.

"OĞLUM AĞLADI, GİTMEK İSTEMEDİ"

Almanya’ya dönen gurbetçilerden Taner Tabakoğlu ise, "Tekrar çıktık yola Almanya’ya gidiyoruz. İnşallah seneye tekrar geliriz. Gelirken bir heyecan oluyor ama giderken garip bir hüzün var. Çocuklar bile gitmek istemiyor. Oğlum beş yaşında, ağladı, ‘Baba kalalım’ dedi. Ama işimiz, düzenimiz orada. Gönlümüz burada ama mecbur dönmek zorundayız" dedi.

