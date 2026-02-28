HABER

Türkiye’den İran’daki vatandaşlarına güvenlik uyarısı: ‘Acil durumlar dışında erteleyin!’

İran’a yönelik ABD ve İsrail’in başlattığı saldırı sonrasından Türkiye’den de İran’daki vatandaşları için uyarı geldi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada İran’daki mevcut güvenlik durumunun hassasiyet arz ettiği belirtilerek vatandaşların dikkatli olmaları ve acil durumlar dışında seyahatlerini ertelemeleri çağrısında bulunuldu.

Türkiye’den İran’daki vatandaşlarına güvenlik uyarısı: ‘Acil durumlar dışında erteleyin!’

Dışişleri Bakanlığı, İran’daki vatandaşların güvenlikli bölgelerde kalmalarını, askeri alanlardan ve kalabalık binalardan uzak durmalarını, dışarı çıkmaktan imtina etmelerini ve acil durumlar haricinde İran’a seyahatlerini ertelemelerini tavsiye etti.

TÜRKİYE-İRAN SINIR KAPILARI AÇIK

Türkiye-İran kara sınır kapıları olan Esendere, Kapıköy ve Gürbulak üzerinden vatandaşların karayoluyla Türkiye’ye geçişinin mümkün olduğu bildirildi.

ACİL DURUM İLETİŞİM HATTI

Bakanlık, İran’daki temsilciliklerin acil durum hattı numaralarını ve e-posta adreslerini paylaştı:

Tahran Büyükelçiliği: +989121302258 (embassy.tehran@mfa.gov.tr)
Tebriz Başkonsolosluğu: +989102692877 (consulate.tebriz@mfa.gov.tr)
Urmiye Başkonsolosluğu: +989102682099 (consulate.urmia@mfa.gov.tr)
Meşhed Başkonsolosluğu: +989004741707 (consulate.mashhad@mfa.gov.tr)
Bakanlık, İran’daki gelişmeleri resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı İran Türkiye
