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Türkiye'den Pakistan'a taziye mesajı! "Terörün her türüne ve tezahürüne karşı ilkeli tutumumuzu yineliyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’ın Belucistan eyaletinde gerçekleşen terör saldırısında yaşamını yitirenlere ilişkin taziye mesajı paylaştı.

Türkiye'den Pakistan'a taziye mesajı! "Terörün her türüne ve tezahürüne karşı ilkeli tutumumuzu yineliyoruz"
Begüm Özkaynak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan’ın Belucistan eyaletinde bugün meydana gelen terör saldırısında, çocuklar da dahil olmak üzere yaşanan can kayıplarından ve çok sayıda kişinin yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz. Bu menfur saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye olarak, terörün her türüne ve tezahürüne karşı ilkeli tutumumuzu yineliyor, Güney Asya’da terörle mücadelede iş birliğinin önemini vurguluyoruz" denildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan terör saldırısı
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