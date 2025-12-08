HABER

Türkiye'den Suriye'ye kutlama: "Çabaları desteklemeyi sürdüreceğiz"

Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Esad rejiminin sona erişinin birinci yıl dönümü dolayısıyla Suriye halkının Hürriyet Günü’nü kutladı.

Hazar Gönüllü

Türkiye'den Suriye’nin 8 Aralık Hürriyet Günü’nün birinci yıl dönümü hakkında açıklama geldi.

"YÜREKTEN KUTLUYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriye’deki iç savaşın ve Esad rejiminin sona erdiği 8 Aralık 2024 tarihinin birinci yıl dönümünde, Suriye halkının Hürriyet Günü’nü yürekten kutluyoruz.

"SURİYE HÜKÜMETİ SON BİR SENEDE KALICI ADIMLAR ATTI"

Suriye Hükümeti, son bir senede, karşı karşıya olduğu çok sayıda soruna rağmen, sağduyulu ve barışçı bir dış politika izlemiş ve Suriye’nin uluslararası alanda hak ettiği saygın konuma ulaşması yönünde kalıcı adımlar atmıştır.

"DESTEKLEMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Türkiye olarak, Suriye’de istikrar, güvenlik ve refahın tesisi yönündeki çabaları en güçlü biçimde desteklemeyi sürdüreceğiz."

suriye
