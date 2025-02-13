Türkiye'den Yunanistan'a 'Meteor füzesi' yanıtı! Macron Miçotakis'in talebini reddetmişti: MSB 'GÖKHAN' planını da duyurdu

Yunan basınında göre, Türkiye'ye Meteor füzesi satışını engellemek için hafta başında Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in ret cevabı aldığı yazmıştı. Milli Savunma Bakanlığından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

"GÖKHAN FÜZESİ İLE DE HAVA KUVVETLERİMİZİ GÜÇLENDİRMEYİ PLANLAMAKTAYIZ"

MSB kaynaklarından gelen açıklamada "Eurofighter Typhoon tedarik projesi kapsamında Meteor füzelerini envanterimize katmayı planlamaktayız. Bizim önceliğimiz yerli ve milli silah ve sistemlerdir. Bu kapsamda geliştirmekte olduğumuz Meteor füzesine muadil olan GÖKHAN hava-hava füzesi ile de Hava Kuvvetlerimizi güçlendirmeyi planlamaktayız" dendi.

Açıklamada, Steadfast Dart 2025 tatbikatında Yunanistan'ın Türkiye'nin hak ve menfaatlerine aykırı girişimlerine ilişkin "Yunanistan kendi tezlerini Yunanistan'da icra edilen NATO tatbikatları da dahil olmak üzere her fırsatta dayatmaya çalışıyor. Bu minvalde, Tatbikat Planlama Dokümanının ülke hassasiyetlerimize uygun şekilde değiştirilerek Kuzey Atlantik Konseyi seviyesinde onaylanmasına yönelik çalışma başlatılmış olup dokümana yönelik müzakereler devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Suriye'de yeni yönetimin Afrin'de kontrolü lağvedilen Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) devraldığına ilişkin haberlere ilişkin MSB kaynakları şunları ifade etti:

"Bizim önceliğimiz terör örgütlerinin Suriye’den temizlenmesidir. Bu konuda ülkemiz ve Suriye'deki yeni yönetim arasında anlayış birliği vardır. Gerektiği takdirde Suriye’de bulunan birliklerimizin konuş değişikliği olabilecektir. Suriye'ye Askeri Ataşe Görevlendirilmesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Çok yakın zamanda Ataşemizi görevlendirerek Suriye'ye göndereceğiz."

"1 OCAK'TAN BUGÜNE 377 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Terörle mücadele ve sınır güvenliğine ilişkin olarak ise şunlar kaydedildi: