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Türkiye derecesi elde eden öğrencilere başarı belgeleri verildi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Türkiye derecesi elde eden öğrencilere başarı belgeleri verildi.

Türkiye derecesi elde eden öğrencilere başarı belgeleri verildi

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ile birlikte resim, Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma, afiş ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) yarışmalarında Türkiye derecesi elde eden Güzel Sanatlar Lisesi, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu ve Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğretmen ve öğrencilerini kabul etti. Programda, farklı alanlarda Türkiye derecesi elde eden öğrencilere başarı belgeleri ve hediyeleri takdim edildi.

Eğitim camiasında büyük gurur oluşturan başarıların Bozüyük’ün akademik ve sanatsal alandaki yükselişini ortaya koyduğu ifade edildi. Kaymakamlıkta gerçekleştirilen törende öğrenci ve öğretmenlerin emeklerinin önemine dikkat çekilerek başarılarının devamı temenni edildi.

Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, "Elde edilen bu başarılar ilçemiz adına büyük bir gurur kaynağıdır. Öğrencilerimizi ve onları yetiştiren öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Türkiye derecesi elde eden öğrencilere başarı belgeleri verildi 1
Kaynak: İHA

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