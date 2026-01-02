HABER

Türkiye dondu, görenler bakakaldı: Yurdun dört bir yanında göz kamaştıran manzaralar

Sivas’ta dondurucu soğuklar etkisini artırdı, Kızılırmak Nehri buzla kaplandı. Eksi 19 dereceyi gören kentte, nehir üzerinde oluşan sis ve buz manzarası kartpostallık görüntüler oluşturdu. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldüğü Kastamonu'da da baraj dere ve göletlerin yüzeyi dondu. Hava sıcaklığının eksi 11 dereceye kadar düştüğü Ankara'da ise kentin simge noktalarından olan Kuğulu Park’ın havuzunda donmalar meydana geldi.

Yoğun kar yağışının ardından adeta donan Sivas’ta, ortaya çıkan manzara görenleri mest etti. Kent merkezinden geçen Kızılırmak’ın yüzeyini kaplayan buz tabakası ve sabah saatlerinde nehir üzerinde yükselen sis, kışın tüm sertliğini gözler önüne serdi. Yurdun dört bir yanından benzer görüntüler gelirken Samsun'da vatandaşlar buzlu yollarda yürümekte güçlük çekerken, kent genelinde hayat olumsuz etkilendi. Eksi 13'lerin görüldüğü Elazığ'da ise süs havuzları buz tuttu.

EKSİ 19 GÖRÜLDÜ

Sivas'ta 2 gün boyunca devam eden yoğun kar yağışının durmasının ardından soğuk hava dalgası hakim oldu.

Kent merkezinde sabah saatlerinde hava sıcaklığı eksi 19 derece olarak ölçüldü. 1355 kilometrelik uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ın Sivas kent merkezinden geçen bölümünde, yüzeyin büyük kısmı buzla kaplandı.

KIZILIRMAK'TA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Tarihi Eğri Köprü civarındaki bölümlerde suyun sakin aktığı kısımlarda da buz tabakası oluştu.

Nehir üzerinde oluşan sis bulutu ile birlikte Kızılırmak'ta güzel görüntüler ortaya çıktı. Kentte soğuk havanın birkaç gün boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.

KASTAMONU BUZ KESTİ: DERELER, BARAJLAR VE GÖLETLER DONDU

Kastamonu'da son 1 haftadır etkili olan kar yağışı yer yer yüksek kesimlerde aralıklarla devam ediyor.

Kar yağışıyla birlikte kent soğuk havanın etkisi altına girdi.

En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldüğü kentteki baraj, göl ve derelerin yüzeyi buzla kaplandı.

Devrekani ilçesine bağlı Başakpınar köy sınırlarından doğan ve Daday, Seydiler, Ağlı, Pınarbaşı, Cide ve Azdavay ilçeleri ile Küre Dağları Milli Parkından geçerek Karadeniz'e dökülen Devrekani Çayı da soğuk hava nedeniyle dondu.

Küre Çayı'nın da beslediği Beyler Barajı ve Kulaksızlar Barajı'nın yüzeyi de tamamen dondu.

Yüzeyi buzla kaplanan çay, yağan karla da beyaza büründü.

"KÖYÜMÜZ DE, DEREMİZ DE, BİZLER DE DONDUK"

Devrekani ilçesi Kasaplar köyünde ikamet eden Serkan Demirkan, "Maalesef köyümüz de dondu, bizler de donduk. Yapım aşamasındaki deremiz de dondu.

Havayı anlatmaya gerek yok, dondurucu soğuk var. Şu anda hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceyi geçmiş durumda.

Fakat daha da hava sıcaklığı düşecek, çünkü şu anda hava ayaza ve dona çekti.

Bugün sularımız bir ara geldi ama bu geceden sonra sularımız yarın akmayacak.

Çünkü şu anda hava dona çektiği için deremiz gibi sularımız da donacak. Bu yüzden evlerimizde su kesintisi olması ihtimali yüksek, suların kesilmesini bekliyoruz" dedi.

ANKARA’DA KAR YAĞIŞININ ARDINDAN HAVA SICAKLIĞI EKSİ 11 DERECEYE KADAR DÜŞTÜ

Ankara’da dün gece etkili olan kar yağışının ardından ayaz etkisi gösterdi.

Hava sıcaklığı eksi 11 dereceye kadar düştü.

Kentin simge yerlerinden olan Kuğulu Park’ta ise kuğuların bulunduğu havuzda donmalar meydana geldi.

Park’ta bulunan kuğular ve ördekler ise havuzda oluşan buzların üstünde dolaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan hava tahminlerine göre soğuk hava etkisini gün içerisinde de devam ettirecek.

SAMSUN BUZ KESTİ

Yurt genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, Samsun'da da dün öğlen saatlerinden itibaren kendini gösterdi.

Şehir merkezine yılın ilk karı düşerken, akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun yağış yolları kısa sürede beyaza bürüdü.

Kar lastiği bulunmayan sürücüler zor anlar yaşadı.

Kar yağışını fırsata çeviren çocuklar ise sokaklarda karın keyfini çıkardı.

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Samsun Valiliği'nce bugün okullar tatil edildi.

Sabah saatlerinde işlerine gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar, buzla kaplı kaldırımlar ve yollar nedeniyle ilerlemekte zorlandı.

Bazı vatandaşlar düşmemek için korkuluklara tutunarak yürümeye çalıştı.

Buzlanma nedeniyle yaşadıkları zorlukları anlatan vatandaşlar, "Akşam iş çıkışında kar bastırdı.

Eve giderken araçlarımızı yolda bırakıp yürümek zorunda kaldık. Sabah ise yollar tamamen buz tutmuştu.
Gelirken çok zorlandık. Düşenler, bir yerini incitenler oldu. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.

Meteoroloji'nin verilerine göre kentte sıfırın altında 2 dereceye kadar düşen hava sıcaklığının hafta sonu artması bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARININ EKSİ 13'Ü GÖRDÜĞÜ KENTTE SÜS HAVUZLARI DONDU

Elazığ'da iki gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıkları belirgin şekilde düştü. Sıcaklıkların eksi 13 derecelere inmesiyle birlikte kent genelinde don olayı görüldü. Soğuk havanın etkisiyle birçok noktada süs havuzlarının yüzeyi buzla kaplandı. Özellikle Kültür Park'ta bulunan süs havuzlarının tamamen donduğu görüldü. Meteoroloji verilerine göre kentte soğuk hava ve düşük sıcaklıkların önümüzdeki saatlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

