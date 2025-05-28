HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Türkiye Girişimcilik Vakfı Fellow Programı başvuruları başladı

Türkiye Girişimcilik Vakfı, yeni dönem Fellow Programı başvurularını almaya başladı. 17-24 yaş aralığındaki üniversite öğrencilerine açık olan programa katılan gençler, burs desteğinden faydalanıyor. Geniş bir ağa dahil olma imkanı bulan gençler, rol modellerle tanışma fırsatı da yakalıyor.

Türkiye Girişimcilik Vakfı Fellow Programı başvuruları başladı
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye Girişimcilik Vakfı, 2014 yılında bir grup girişimci ve iş insanı tarafından kuruldu. Kuruluş amacı, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve bu kültürle Türkiye’nin gelişimine katkı sağlamak. Vakıf, çeşitli proje ve programlarla girişimcilik alanında etki yaratmayı hedefliyor.

GENÇLER BİRÇOK FIRSATTAN YARARLANABİLİYOR

Fellow Programı’na katılan üniversite öğrencileri burs desteğinden faydalanıyor. Gençler, program boyunca ilham alabilecekleri rol modellerle tanışıyor ve çeşitli etkinlik ve buluşmalarla kendilerini geliştirme fırsatı yakalıyorlar. 2014’ten bu yana programa yaklaşık 700.000 başvuru yapıldı. Bugün 377 mezun, 52 aktif Fellow ve 55 Challenger’dan oluşan bir topluluk var.

654

BAŞVURULAR TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK VAKFI'NIN RESMİ KANALLARI ÜZERİNDEN YAPILABİLİYOR

Fellow Programı, girişimciliğe ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen gençleri bekliyor. Programa başvuranlar, burs ve gelişim fırsatlarının yanında sosyal etki yaratabilecek projelerde yer alma imkanı da buluyor. Başvurular, Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın resmi kanalları üzerinden yapılabiliyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaralı jandarma hastanede şehit olduYaralı jandarma hastanede şehit oldu
Adalet Bakanlığı’ndan ‘cezasızlık algısı’ hamlesi! Yeni düzenlemenin detayları ortaya çıktı: ‘O suçların cezası artıyor’Adalet Bakanlığı’ndan ‘cezasızlık algısı’ hamlesi! Yeni düzenlemenin detayları ortaya çıktı: ‘O suçların cezası artıyor’

Anahtar Kelimeler:
burs öğrenci üniversite
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İş dünyasından dikkat çeken 'güçlü ara zam' çıkışı: 'Can suyu olacaktır'

İş dünyasından dikkat çeken 'güçlü ara zam' çıkışı: 'Can suyu olacaktır'

Real Madrid'in yeni hocası Xabi Alonso'dan devrim gibi karar! "Onlardan hoşlanmıyorum" diyerek göndereceğini açıkladı

Real Madrid'in yeni hocası Xabi Alonso'dan devrim gibi karar! "Onlardan hoşlanmıyorum" diyerek göndereceğini açıkladı

Cumhur İttifakı ortağından infaz yasasına veto! "Biz genel affa karşıyız"

Cumhur İttifakı ortağından infaz yasasına veto! "Biz genel affa karşıyız"

Bir ili ayağa kaldıran olay! Kuran-ı Kerim'i tost kağıdı yaptılar...

Bir ili ayağa kaldıran olay! Kuran-ı Kerim'i tost kağıdı yaptılar...

Iğdır'da korkunç cinayet! İki yengesini silahla vurarak öldürdü

Iğdır'da korkunç cinayet! İki yengesini silahla vurarak öldürdü

İPA Başkanı Buğra Gökce cezaevinde evlendi! Filiz Kahveci gelinlikle Silivri'ye geldi

İPA Başkanı Buğra Gökce cezaevinde evlendi! Filiz Kahveci gelinlikle Silivri'ye geldi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.