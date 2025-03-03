Türkiye günlerce Roketsan mühendisinin ölümünü konuşmuştu! Yusuf Serdar Yücel'in kesin ölüm nedeni açıklandı

3 Ocak'ta Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen olayda, Roketsan’da yazılım mühendisi olarak çalışan 25 yaşındaki Yusuf Serdar Yücel’den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirmişti.

İLK BULGULAR İNTİHAR İHTİMALİNİ GÜÇLENDİRMİŞTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Yücel'in evine girdi ve genç mühendisin cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan ilk incelemelerde ekipler Yücel'in sodyum nitrat içerek intihar ettiği ihtimaline yöneldi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM GÜNLERCE TARTIŞILMIŞTI

Türkiye günlerce şüpheli ölümü konuşurken, Yücel'in suikasta kurban gidip gitmediği merak konusu olmuştu. Genç mühendisin cenazesi memleketi Isparta'da toprağa verilirken herkes gözünü adli tıp raporuna çevirmişti.

"SODYUM NİTRAT ZEHİRLENMESİ"

Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'nun haberien göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Adli Tıp raporu dosyaya eklendi. Raporda, Yücel’in vücudunda alkol tespit edilmediği, ölümün ‘sodyum nitrat’ zehirlenmesi sonucu meydana geldiği yer aldı.

İNTİHAR YÖNTEMLERİNİ ARAŞTIRMIŞ

Yapılan dijital incelemelerde, Yücel’in ölümünden önce internette ‘intihar yöntemleri ve kısa sürede ölüme neden olan maddeler’ hakkında araştırma yaptığı ortaya çıktı.