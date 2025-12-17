HABER

Türkiye için 'Zemheri' dönemi geldi çattı! İstanbul ve Ankara donacak

Türkiye “karakış” ve “zemheri” dönemine giriyor. Meteoroloji 17-22 Aralık arasında sis, pus ve soğuk havaya karşı uyardı. Birçok bölgede kar yağışı bekleniyor. İstanbul’da gece sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi, Ankara’da ise -3 dereceyi görmesi öngörülüyor.

Çiğdem Sevinç

Türkiye, halk takviminde “karakış” olarak bilinen döneme giriş yapıyor. Soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, 17-22 Aralık tarihleri arasında birçok bölgede sis, pus ve soğuk hava etkili olacak. Özellikle “zemheri” olarak adlandırılan dönemde kar yağışı ihtimali artıyor.

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava beklenirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde hafif buzlanma ve don olayları ile birlikte pus ve yer yer sis görülecek.

SİS VE KAR BİR ARADA

Yoğun sisin özellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olması beklenirken, bu bölgelerde zaman zaman kar yağışları da görülebilecek. Karadeniz ve İç Anadolu’da ise zemheri döneminde yağış ihtimali artacak; yer yer kar yağışı bekleniyor.

İSTANBUL’DA GECE EKSİLER GÖRÜLEBİLİR

Önümüzdeki haftalarda İstanbul ve Trakya genelinde sisli bir hava beklenirken, megakentte gece sıcaklıklarının 0 derecenin altına düşmesi öngörülüyor. Sabah saatlerinde hissedilen sıcaklıkların 5 dereceye kadar düşmesi, gün içinde ise sıcaklıkların 13 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Tahminlere göre, İstanbul’da 2026 yılının ilk günlerinde kar yağışı görülebilir. Marmara genelinde ise 24-25 Aralık’tan itibaren, kuzey ve kuzeybatıdan gelecek soğuk hava ile birlikte yağmur ve kar olasılığı artacak.

ANKARA VE İZMİR’DE HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi’nde, özellikle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplanmaya başladı. Başkent Ankara’da önümüzdeki günlerde sis ve pus etkili olurken, 24-25 Aralık’tan itibaren yağışsız günler bekleniyor. Ankara’da gece sıcaklıklarının -3 dereceye kadar düşmesi tahmin ediliyor.

Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise genel olarak güneşli bir hava bekleniyor. İzmir’de gündüz sıcaklıkları 13 dereceye kadar çıkarken, gece saatlerinde sıcaklığın 5 derece civarına düşmesi bekleniyor.

SICAKLIK VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları, kuzey ve kıyı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimlerinde ise yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

