Türkiye ile ABD arasında kritik temas! Hakan Fidan mevkidaşıyla ABD'de bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Washington'daki ABD Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?

Toplantı öncesi kameralar karşısında el sıkışan bakanlar, basın mensuplarına poz verdikten sonra görüşmeyi gerçekleştirdikleri salona geçti.

Görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ve bölgesel konu başlıkları kapsamlı şekilde ele alındı.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump arasında yapılan telefon görüşmesinde ele alınan konuların takibi yapıldı.

Her iki taraf da savunma sanayii alanında işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılması yönünde siyasi iradesini açık biçimde ortaya koydu. Mevcut sorunların çözümü için teknik görüşmeler gerçekleştirilecek.

SURİYE VURGUSU

Taraflar, Suriye yönetimiyle angajmanın önemini vurguladı. Suriye’de istikrarın sağlanması ve terörle mücadele konusunda kararlılık ifade edildi.

Gazze’de kalıcı ateşkesin tesis edilmesi gerektiğini, bu hususun bölgesel barış için gerekliliği vurgulandı.

Rusya - Ukrayna arasında ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı. ABD’nin bu konuda ortaya koyduğu çabaların desteklediği aktarıldı.

ÜST DÜZEY ZİYARETLER YAPILACAK

Önümüzdeki dönemde devlet başkanı düzeyinde yapılacak ziyaretlerin çalışmaları ele alındı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış süreci görüşüldü.

Bosna - Hersek’in istikrarının Balkanlar açısından büyük önem taşıdığının altı çizildi.