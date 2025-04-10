Türkiye ile Endonezya arasında 3 anlaşma imzalandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ticaret hacmi hedefimiz 10 milyar dolar"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.
Erdoğan ve Subianto'nun huzurunda iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı.
İmza altına alınan anlaşmalar şöyle:
"AFAD ile Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Kuruluşu arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"
"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Endonezya Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi arasında Medya, Halkla İlişkiler ve İletişim Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"
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