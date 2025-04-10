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Türkiye ile Endonezya arasında 3 anlaşma imzalandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ticaret hacmi hedefimiz 10 milyar dolar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun huzurunda iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı. İmza töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticaret hacmini karşılıklı fayda temelinde dengeli şekilde 10 milyar dolar hedefine yükseltmek için atılabilecek adımları değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Endonezya arasında 3 anlaşma imzalandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ticaret hacmi hedefimiz 10 milyar dolar"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki anlaşmaların imza törenine geçildi.

AA-20250410-37592770-37592765-TURKIYE_ILE_ENDONEZYA_ARASINDA_3_ANLASMA_IMZALANDI

Erdoğan ve Subianto'nun huzurunda iki ülke arasında 3 anlaşma imzalandı.

AA-20250410-37592770-37592766-TURKIYE_ILE_ENDONEZYA_ARASINDA_3_ANLASMA_IMZALANDI

İmza altına alınan anlaşmalar şöyle:

  • "AFAD ile Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Kuruluşu arasında Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"

  • "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Endonezya Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi arasında Medya, Halkla İlişkiler ve İletişim Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı"

  • "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Endonezya Kültür Bakanlığı arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması"

AA-20250410-37592770-37592768-TURKIYE_ILE_ENDONEZYA_ARASINDA_3_ANLASMA_IMZALANDIBu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya Recep Tayyip Erdoğan
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