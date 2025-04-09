HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Türkiye ile KKTC arasında taksi helikopter seferleri başladı

Özel bir havayolu şirketi tarafından Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında VIP taşımacılıkta kullanılmak üzere "taksi helikopter" seferleri başlatıldı.

Türkiye ile KKTC arasında taksi helikopter seferleri başladı

İlk sefer için Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan kalkan ve KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı taşıyan helikopter, Lefkoşa Ercan Havalimanı'na indi.

AA-20250409-37582013-37582009-TURKIYE_ILE_KKTC_ARASINDA_TAKSI_HELIKOPTER_SEFERLERI_BASLADI

İlk sefer sonrası gazetecilere açıklama yapan Ataoğlu, taksi helikopter seferlerinin Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin gelişmesi için bir köprü olacağını belirterek, seferlerin VIP hizmeti amaçlı olduğunu kaydetti.

AA-20250409-37582013-37582011-TURKIYE_ILE_KKTC_ARASINDA_TAKSI_HELIKOPTER_SEFERLERI_BASLADI
Ataoğlu, taksi helikopter seferlerinin iç hat güzergahlarında da kullanılacağını söyledi.

Bakan Arıklı ise taksi helikopter uygulamasının iki ülke arasındaki ulaşımı biraz daha kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Önümüzdeki günlerde Adana ve Mersin'e de seferler olacak." diye konuştu.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Van ve Hakkari'de, kuvvetli rüzgar sonucu binaların çatıları uçtuVan ve Hakkari'de, kuvvetli rüzgar sonucu binaların çatıları uçtu
İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda! İlk 4 madde kabul edildiİklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda! İlk 4 madde kabul edildi

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'ın kararı sonrası piyasalar coştu! 2008'den bu yana en büyük sıçrama

Trump'ın kararı sonrası piyasalar coştu! 2008'den bu yana en büyük sıçrama

Türüt’ten Volkan Konak yorumlarına sert çıkış

Türüt’ten Volkan Konak yorumlarına sert çıkış

ABD Başkanı Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergisini yüzde 125’e yükseltti

ABD Başkanı Trump, Çin'e uygulanan gümrük vergisini yüzde 125’e yükseltti

Mahir Polat tahliye edildi! Ev hapsinde olacak, işte ilk sözleri...

Mahir Polat tahliye edildi! Ev hapsinde olacak, işte ilk sözleri...

HSK için 'DEM Parti' iddiası! "Bombayı patlatayım" diye duyurdu

HSK için 'DEM Parti' iddiası! "Bombayı patlatayım" diye duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.