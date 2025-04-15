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Türkiye iyi haber bekliyor! Küçük Cumali'nin terliği bulunmuştu, annesinin gözü yaşlı...

Türkiye 7 yaşındaki Cumali Timi'den iyi haber bekliyor. Adana'da kaybolan Cumali'nin dün terliği bulunmuştu. Bugün arama çalışmalarının 4. günü. Anne Karanfil Timi gözyaşları içinde oğlunun bulunmasını istedi.

Türkiye iyi haber bekliyor! Küçük Cumali'nin terliği bulunmuştu, annesinin gözü yaşlı...

Adana'nın Karataş ilçesinde oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki Cumali Timi'yi arama çalışmaları 4'üncü gününde de sürüyor.

ÇADIRDAN BİR ÇIKTI BİR DAHA DÖNMEDİ

Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'nde tarım işçiliği yapan Karanfil (27) ve İbrahim Timi (28) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Cumali Timi, arkadaşları ile oyun oynamak için 12 Nisan sabahı çadırdan çıktı. Cumali Timi'den bir daha haber alınamadı.

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İşçiler, Timi'yi bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Timi'nin terlikleri sulama kanalı kenarında bulunurken, kanal ve çevresinde 250 personelin katılımı ile arama çalışması başlatıldı.

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ANNESİ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Çalışmalar 4'üncü günde de sürerken, Karanfil Timi gözyaşı dökerek bir an önce oğlunun bulunmasını istedi.

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VALİ: TERLİK CUMALİ'YE AİT

Dün Cumali'yle ilgili gelişmeleri paylaşan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Jandarma sulama kanalı kenarında bir terlik buldu. Bu terliğin de çocuğa ait olduğunu teyit etti. Nereye gittiği konusunda ayrıntılı bir bilgi yok" demişti.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Adana
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