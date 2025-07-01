Türkiye mücadeleye devam ediyor! Yangın başka bir ilçeye sıçradı: Binlerce tahliye var! 'Keşke yağmur yağsa'

Yaz aylarının kabusu bu sene de kendini hatırlattı. Her yıl yaşadığımız yangın kabusu maalesef günlerdir Türkiye'yi etkisi altına aldı. Her yerde canla başla müdahale devam ediyor. İzmir'de pazar başlayan yangın henüz söndürülemedi. Hatay'da bir anda büyüyen yangınlar yüzlerce vatandaşı evinden etti. Manisa'daki yangın ilçe değiştirdi. İşte illerdeki son durum....

HATAY'DA 22. SAAT GERİDE KALDI

Hatay'da ekiplerin orman yangınına müdahalesi 22. saatte karadan ve havadan devam ediyor.

Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye kısa sürede başlandı. Havanın kararmasıyla havadan müdahale son bulurken, rüzgarın etkisiyle yer yer yön değiştiren alevlere ekipler karadan müdahaleye devam etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte yangına havadan müdahale yeniden başladı.

YARISINDAN FAZLASI TAHLİYE EDİLDİ

Yangının 22. saatinde ilerlemeye devam eden yangın rüzgarın hızını kaybetmesiyle yavaşlasa da ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. Öte yandan alevlerin etkili olduğu bölgede nüfusun yaklaşık 3 bin olduğu, 200 hane bin 800 kişiye yakın vatandaşın yangın nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi. Ekiplerin eş güdümlü çalışmasıyla hayvanların tahliyesi yakın çevredeki ahırlara yapıldı.

"KEŞKE YAĞMUR YAĞSA"

Yangının bir an önce kontrol altına alınması için yağmurun yağmasını isteyen Dilber Alkaya, "Yangın çok kısa süre içerisinde büyüdü. Geceden itibaren çocuklarımızla birlikte uyuyamadık. Bölgede bazı evler tahliye edildi. Keşke kül yerine yağmur yağsa. Çok şükür şu an halen söndürme çalışmaları devam ediyor" dedi.

KOZAN'DA 2 EV ZARAR GÖRDÜ

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Boztahta Mahallesi'nde başlayan rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen orman yangını 14 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Yangında 2 ev ile Tarımsal Kalkınma Kooperatifi binasının zarar gördüğü öğrenildi.

KULA'DA YANGIN DEVAM EDİYOR

Manisa'nın Kula ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla geniş alana yayılan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın saat, 16.00 sıralarında Encekler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başladı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Kula Belediyesine ait iş makineleri ve su tankerleri sevk edildi. Havanın kararmasıyla birlikte hava müdahalesi sona ererken, çalışmalar karadan yoğun şekilde devam ediyor. Encekler Mahallesi'ne bağlı 30 haneli Çomaklı Mahallesi'nde vatandaşlar tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Yangına, 20 arazöz, 3 helikopter, itfaiye ekipleri ile 7 dozer, 100 personel ve mahalle sakinleri müdahale ediyor.

Öte yandan Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Kula Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Uçak ve Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel de yangının başladığı andan itibaren olay yerinde gözlem çalışmalarını sürdürüyor.

AHMETLİ'DE BAŞLADI SALİHLİ'YE ULAŞTI

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde çöplük alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangın Salihli'ye ulaştı. Yangın nedeniyle Salihli'de 2 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangın, Ahmetli ilçesinde dün saat 17.30 sıralarında ilçe merkezi yakınındaki çöplük alanda çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlerin ormana sıçraması üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına 2 uçak, 1 helikopter, 10 arazöz ve 2 su tankeri ile müdahale başlatıldı.

Yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle akşam saatlerinde Salihli'nin Çaypınar ve Mersindere mahallerine kadar ulaştı. Yangının her iki mahalleyi tehdit etmesi üzerine vatandaşlar güvenli bölgelere nakledilirken büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kamyonlarla Salihli Hayvan Pazarı'na taşındı.

Mersindere Mahallesi Yaryol Mevkiinde etkisini sürdüren yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra çevre il ve ilçelerden çok sayıda itfaiye aracı ile yer ekibi sevk edildi.

SEFERİHİSAR'DAKİ YANGIN KUŞADASI'NDAN GÖRÜLÜYOR

İzmir’in Seferihisar ilçesinde 2 gün önce başlayan orman yangını kontrol altına alınamazken, yangının oluşturduğu dumanlar ve alevler Kuşadası’ndan görülüyor. Özellikle akşam saatlerinde alevlerin parlaklığı Kuşadası sahil şeridinden net şekilde seçiliyor.