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  4. Türkiye mutsuzlaşıyor! Tüik açıkladı: 2024’te mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 49,6'ya geriledi, en büyük sorun hayat pahalılığı

Türkiye mutsuzlaşıyor! Tüik açıkladı: 2024’te mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 49,6'ya geriledi, en büyük sorun hayat pahalılığı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
17.02.2025 10:48
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Türkiye’de mutluluk seviyesinde büyük düşüş! TÜİK’in 2024 Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na göre, mutlu olduğunu söyleyen bireylerin oranı geçen yıla göre 3,1 puan azalarak yüzde 49,6’ya geriledi. Mutsuz olduğunu beyan edenlerin oranı ise artış gösterdi. Kadınlar hala erkeklerden daha mutlu ancak genel tablo endişe verici! İşte Türkiye’nin mutluluk haritasındaki son durum ve araştırmadan dikkat çeken detaylar…

Türkiye mutsuzlaşıyor! Tüik açıkladı: 2024’te mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 49,6'ya geriledi, en büyük sorun hayat pahalılığı

TÜİK, 2024 yılına ilişkin Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre; mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2023 yılında yüzde 52,7 iken, 2024 yılında 3,1 puan azalarak yüzde 49,6 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2023 yılında yüzde 13,7 iken, 2024 yılında 0,8 puan artarak yüzde 14,5 olarak gerçekleşti. Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2023 yılında yüzde 50,3 iken 2024 yılında yüzde 46,9 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2023 yılında yüzde 55,1 iken 2024 yılında yüzde 52,3 oldu.

evlilik

EVLİLER EVLİ OLMAYANLARDAN DAHA MUTLU

Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2024 yılında yüzde 52,5 iken, evli olmayanlarda bu oran, yüzde 44 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin yüzde 49,5'inin, evli kadınların ise yüzde 55,4'ünün mutlu olduğu gözlendi.

mutluluk

MUTLULUK ORANI SADECE 25-34 YAŞ GRUBUNDA ARTTI

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde 25-34 yaş grubunda 2023 yılında yüzde 50,7 iken 2024 yılında 0,3 puan artış ile yüzde 51 oldu. Mutluluk oranı 25-34 yaş grubu haricinde diğer tüm gruplarda azaldı. Mutluluk oranının en fazla azaldığı yaş grubu 7,1 puan azalış ile 45-54 yaş grubunda oldu. Bu yaş grubunda 2023 yılında yüzde 53,6 olan mutluluk oranı 2024 yılında yüzde 46,5 oldu. Mutluluk oranı 55-64 yaş grubunda bir önceki yıla göre 2,2 puan azalarak yüzde 47,5 olarak tahmin edildi. 65 ve daha yukarı yaştaki bireylerde ise 2023 yılında yüzde 56 iken 2024 yılında 1,9 puan azalarak yüzde 54,1 oldu.

aileler

BİREYLERİN MUTLULUK KAYNAĞI ÇOĞUNLUKLA AİLELERİ

Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde; en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2024 yılında yüzde 72,9 olurken bunu sırasıyla yüzde 13,2 ile çocukları, yüzde 4,2 ile kendisi, yüzde 3,4 ile eşi, yüzde 3 ile annesi/babası ve yüzde 1,9 ile torunları takip etti.

saglikli

BİREYLERİ EN ÇOK SAĞLIKLI OLMAK MUTLU ETTİ

Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde; kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2024 yılında yüzde 68,3 olurken bunu sırasıyla yüzde 14,4 ile sevgi, yüzde 8,9 ile başarı, yüzde 6,4 ile para ve yüzde 1,8 ile iş takip etti.

kalabalık

HER 100 KİŞİDEN 64'Ü GELECEĞİNDEN UMUTLU

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2024 yılında yüzde 64,3 oldu. Erkeklerin geleceklerinden umutlu olma oranı yüzde 63,6 iken kadınlarda bu oran yüzde 64,9 oldu.

mutluluk2

BİREYLERİN ORTALAMA YAŞAM MEMNUNİYET DÜZEYİ 5,7 OLDU

Bireylerin hayatlarını bir bütün olarak düşündüklerinde hissettikleri yaşam memnuniyet düzeyini hesaplamak amacı ile hiç memnun olmayanlar için '0', çok memnun olanlar için '10' arasında bir değer alınarak ortalama hesaplandı. Bireylerin ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 2023 ve 2024 yıllarında 5,7 olarak hesaplandı. Erkeklerde 2023 yılında 5,6 olan ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 0,1 puan artış ile 5,7 olurken kadınlarda 2023 yılında 5,8 olan ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 0,1 azalış ile 2024 yılında 5,7 oldu.

enflasyon5

EN YÜKSEK MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 72,1 İLE ASAYİŞ HİZMETLERİNDE

Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde; 2024 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 72,1 olurken, bunu sırasıyla yüzde 67,4 ile ulaştırma, yüzde 63,2 ile sağlık, yüzde 58,8 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 55,9 ile adli ve yüzde 53,5 ile eğitim hizmetlerinden memnuniyet takip etti.

mevduat3

ÜLKENİN EN ÖNEMLİ SORUNU HAYAT PAHALILIĞI OLDU

Ülkenin en önemli sorunu incelendiğinde; 2024 yılında hayat pahalılığı yüzde 29,2 ile ilk sırada yer alırken yüzde 15,7 ile eğitim 2'nci sırada ve yoksulluk yüzde 14 ile 3'üncü sırada yer aldı.

200 tl

İŞTE MUTLULUK ORANLARI

TUIK-TURKIYENIN-YUZDE-496SI-MUTLU_568412_168357

(DHA)

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veri evli mutluluk oran tüik
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