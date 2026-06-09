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Türkiye müzecilikte Avrupa'nın önüne geçti

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen dijital dönüşüm projeleri, Türkiye’nin kültürel mirasını daha erişilebilir hale getirirken müze ve ören yerlerine olan ilgiyi de tarihi seviyelere taşıdı. Dijital altyapı yatırımları, entegre biletleme sistemleri ve Müze Kart uygulamalarındaki yenilikler sayesinde Türkiye, müze ziyaretçi sayısındaki artış oranıyla birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı.

Türkiye müzecilikte Avrupa'nın önüne geçti
Sedef Karatay Bingül

Son verilere göre Türkiye’de müze ve ören yerleri, Milli Saraylar ve özel müzelerin toplam ziyaretçi sayısı 2023 yılında 55,7 milyon iken 2024 yılında 62,6 milyona yükseldi. Böylece ziyaretçi sayısında yüzde 12,3 oranında artış gerçekleşti.

2024 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri 33 milyon 262 bin 178 ziyaretçiyi ağırlarken, Milli Saraylar 9 milyon 999 bin 370 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Özel müzeleri ziyaret edenlerin sayısı ise 19 milyon 774 bin 549 olarak kaydedildi.

Türkiye müzecilikte Avrupa nın önüne geçti 1

KİMLİK KARTIYLA MÜZEYE GİRİŞ DÖNEMİ

Geçtiğimiz hafta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında gerçekleştirilen iş birliği kapsamında başlatılan “Müze ve Ören Yerleri Dijital Dönüşüm Projesi”nin yeni aşamasını kamuoyuyla paylaştı.
Bakan Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarının Müze Kart olarak kullanılabileceğini belirterek, vatandaşların e-Devlet ve mobil uygulama üzerinden kimlik tanımlaması yaptıktan sonra Müze Kart ücretini ödeyerek gişede beklemeden doğrudan giriş yapabileceklerini ifade etti. Yeni uygulamanın kültürel mekânlara erişimi önemli ölçüde kolaylaştırması hedefleniyor.

Türkiye müzecilikte Avrupa nın önüne geçti 2

MÜZEKART SATIŞLARINDA YÜZDE 533 ARTIŞ

Türkiye’de kültürel mirasa erişimin yaygınlaşmasında önemli rol oynayan Müze Kart uygulaması da dikkat çekici bir büyüme gösterdi.

2017 yılında 1 milyon 82 bin 139 adet olan Müze Kart satışı, dijitalleşme çalışmaları, çevrimiçi edinim kolaylığı ve kapsamın genişletilmesi sayesinde 2025 yılında 6 milyon 744 bin 945’e ulaştı. Bu artış, Müze Kart satışlarında yüzde 533’lük yükselişe karşılık geliyor.

Türkiye müzecilikte Avrupa nın önüne geçti 3

AVRUPA ÜLKELERİNİ GERİDE BIRAKAN BÜYÜME

Türkiye’nin müze ziyaretçi sayısında kaydettiği yüzde 12,3’lük artış, Avrupa’nın önde gelen kültür destinasyonlarının performansını geride bıraktı.

Aynı dönemde Almanya’da ziyaretçi sayısı yüzde 1,3, İspanya’da yüzde 4,7, İtalya’da yüzde 5,3 ve Yunanistan’da yüzde 7,8 artarken, İngiltere’de ise yüzde 2,7 oranında düşüş yaşandı. Fransa’da görülen yüzde 36,6’lık artışın ise büyük ölçüde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nın etkisinden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Türkiye ise herhangi bir mega spor organizasyonunun etkisi olmadan, dijital dönüşüm yatırımları, arkeolojik çalışmalardaki liderliği ve kültürel görünürlüğünü artıran politikaları sayesinde sürdürülebilir bir büyüme performansı sergiledi. Toplam ziyaretçi sayısında İtalya ve İngiltere’yi geride bırakarak dikkat çekici bir başarı elde etti.

Türkiye müzecilikte Avrupa nın önüne geçti 4

KÜLTÜREL MİRASA İLGİ BAYRAMDA DA YOĞUNLAŞTI

Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 23-31 Mayıs 2026 tarihleri boyunca Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri toplam 1 milyon 520 bin 610 ziyaretçiyi ağırladı. Bayram döneminde en yoğun ilgi gören kültür durakları arasında Efes, Hierapolis, Göbeklitepe, Zelve-Paşabağlar ve Zeugma Mozaik Müzesi yer aldı.

Türkiye müzecilikte Avrupa nın önüne geçti 5

Türkiye, kültürel mirasın korunmasını dijital teknolojilerle birleştiren yaklaşımıyla yalnızca kültürel değerlerini korumakla kalmıyor; aynı zamanda müzecilik ve kültür yönetiminde dünya ölçeğinde örnek gösterilen bir model oluşturmaya devam ediyor.

Türkiye müzecilikte Avrupa nın önüne geçti 6

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Anahtar Kelimeler:
müze kültür ve turizm bakanı
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