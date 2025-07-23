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Türkiye'nin çelik kalkanı devrede: Çelik Kubbe ülke genelinde yaygınlaşıyor

Türkiye'nin savunma sanayisindeki atılımı meyvelerini vermeye devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çelik Kubbe hava savunma sisteminin devreye alındığını ve ülke genelinde entegre edileceğini açıkladı. Yerlilik oranının yüzde 83'e ulaşması, Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltma hedefine bir adım daha yaklaştığını gösteriyor.

Türkiye'nin çelik kalkanı devrede: Çelik Kubbe ülke genelinde yaygınlaşıyor
MynetYazar

Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den Kritik Açıklamalar: Yerlilik Oranı Yüzde 83'e Ulaştı

Türkiye, savunma sanayisinde son yıllarda kaydettiği başarılarla adından sıkça söz ettiriyor. Yerli ve milli teknoloji hamlesi kapsamında geliştirilen Çelik Kubbe hava savunma sistemi, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün açıklamalarıyla resmen devreye alındı. A Haber'de katıldığı bir programda önemli bilgiler veren Görgün, Çelik Kubbe'nin seri üretime geçtiğini ve ülke genelinde kademeli olarak entegre edileceğini belirtti. Bu gelişme, Türkiye'nin hava savunma kabiliyetini önemli ölçüde artıracak.

YERLİLİK ORANI YÜZDE 83

Çelik Kubbe'nin devreye alınması, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerlilik oranının da yükselmesine katkı sağladı. Görgün, yerlilik oranının yüzde 83'e ulaştığını vurgulayarak, bu başarının Türk mühendislerinin ve işçilerinin özverili çalışmaları sayesinde elde edildiğini ifade etti. Bu oran, Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını karşılamada dışa bağımlılığını önemli ölçüde azalttığını gösteriyor.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün, ayrıca milli savaş uçağı KAAN projesiyle ilgili de önemli bilgiler verdi. KAAN'ın teslimat tarihinin netleştiğini ve projenin planlandığı gibi ilerlediğini belirten Görgün, Türkiye'nin kendi savaş uçağını üretebilen sayılı ülkeler arasına gireceğini vurguladı. KAAN ve Çelik Kubbe gibi projeler, Türkiye'nin savunma sanayisindeki vizyonunu ve kararlılığını açıkça ortaya koyuyor.

33 ÜLKEYE TANITILACAK

Görgün'ün açıklamaları, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenecek olan IDEF fuarının önemini de vurguladı. Bu yıl 33 ülkeden bakanların katılacağı fuarda, Çelik Kubbe'nin de tanıtılacağı belirtildi. IDEF, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücünü ve potansiyelini uluslararası arenada sergilemek için önemli bir fırsat sunuyor.

Çelik Kubbe'nin devreye alınması ve yerlilik oranının yüzde 83'e ulaşması, Türkiye'nin savunma sanayisindeki bağımsızlık hedefine doğru emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Bu başarılar, Türk mühendislerinin ve işçilerinin özverili çalışmalarıyla elde edilmiş olup, Türkiye'nin savunma alanındaki gücünü ve caydırıcılığını artıracaktır. Ülke genelinde entegrasyonu tamamlandığında, Çelik Kubbe Türkiye'nin hava sahasının güvenliğini önemli ölçüde sağlayacak ve bölgedeki istikrara katkıda bulunacaktır.

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