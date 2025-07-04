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Türkiye'nin ciğerleri bu sebeple yanmış! Buca'daki orman yangınının çıkma anı kamerada: Kaçak inşaattan sıçramış...

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla boğuşuyor. Özellikle İzmir'deki yangınlar yerleşim alanlarını da kül etti. İzmir’in Buca ilçesinde başlayarak Gaziemir ile Menderes ilçelerine yayılan ve kontrol altına alınamayan orman yangınının çıkış anı görüntüsü ortaya çıktı. Kaçak bir inşaatta yapılan kaynak işlemi sırasında çıkan yangında, demir kesim sırasında çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturduğu, alevlerin hızla yayıldığı anlar saniye saniye yer aldı.

Türkiye'nin ciğerleri bu sebeple yanmış! Buca'daki orman yangınının çıkma anı kamerada: Kaçak inşaattan sıçramış...

İzmir'in ilçesindeki orman yangının sebebi ortaya çıktı. Dün öğle saatlerinde Buca Zafer Mahallesi’nde Y.Ö.’ye ait ruhsatsız bir inşaatta yapılan demir kesim ve kaynak işlemi sırasında çıkan kıvılcımlar önce çevredeki otluk alanı, ardından da yakındaki ormanlık alanı tutuşturdu. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Ormanlık alanların zarar gördüğü yangın, Buca, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde etkili olurken, söndürme çalışmaları hala sürüyor.

Türkiye nin ciğerleri bu sebeple yanmış! Buca daki orman yangınının çıkma anı kamerada: Kaçak inşaattan sıçramış... 1Kaynak işlemi yapan kişinin malzemeyi otluk alana attığı görüldü

İŞTE YANGININ BAŞLAMA ANI

Yangına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kıvılcımların kuru otlara sıçradığı, ardından otların tutuştuğu ve alevlerin birkaç dakika içinde ormanlık alana yayıldığı net şekilde görüldü. Görüntülerin kamuoyuna yansımasıyla olay yeniden gündeme geldi.

5 KİŞİ GÖZALTINDA, 2’Sİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEDE

Yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kaçak yapı sahibi Y.Ö. ile inşaatta çalışan N.T., S.Ö., Y.K. ve suça sürüklenen çocuk B.A. gözaltına alındı.

Türkiye nin ciğerleri bu sebeple yanmış! Buca daki orman yangınının çıkma anı kamerada: Kaçak inşaattan sıçramış... 2

Şüphelilerden Y.Ö. ve N.T. tutuklama talebiyle, diğer üç kişi ise adli kontrol tedbiri talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

04 Temmuz 2025
04 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İzmir Buca orman yangını
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