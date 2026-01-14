Türkiye'nin çok sevilen tableti Matepad 11.5, süper versiyonuyla geldi!

Huawei MatePad 11.5 S, özellikle ekran kalitesi, çizim ve not alma deneyimiyle dikkat çeken, üretkenliği odağına alan bir tablet olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu model, yalnızca içerik tüketmek isteyenlere değil, tableti aktif olarak kullanmak isteyenlere de hitap ediyor.

11,5 inç boyutundaki bu tablet, hem günlük kullanım hem de çalışma senaryoları için dengeli bir yapı sunmayı hedefliyor. Peki kağıtsız çalışma ve mobil üretkenlik tarafında gerçekten iddialı mı? Gelin detaylara bakalım.

Ekran: PaperMatte ile Yansımaya Elveda

Huawei MatePad 11.5 S’in en öne çıkan özelliklerinden biri Ultra-Net PaperMatte ekranı. Bu ekran, klasik parlak tablet panellerinden farklı olarak yansıma ve parlamayı ciddi ölçüde azaltıyor. Özellikle güçlü ışık altında ya da pencere kenarında kullanımda ekranın “ayna” gibi davranmaması büyük bir avantaj.

11,5 inç büyüklüğündeki ekran 2.8K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı ve geniş renk gamı sunuyor. Bu da hem metin okurken hem de görsel içeriklerde net ve akıcı bir deneyim anlamına geliyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde sayfalar arasında kaydırma yaparken ya da uygulamalar arasında geçişte akıcılık rahatlıkla hissediliyor.

Ayrıca MatePad 11.5 S'in ekranı göz sağlığını da koruyor. Göz yorgunluğunu %99'a kadar azaltan tablet, TUV Rheinland sertifikasına da sahip.

Tasarım: İnce, Hafif ve Şık

Huawei MatePad 11.5 S, tasarım tarafında sade ama premium bir çizgiye sahip. Yeşil ve uzay grisi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelen MatePad 11.5 S'i 6,1 mm kalınlığı ve 515 gram ağırlığı sayesinde çantada taşımak oldukça kolay. Uzun süre elde tutulduğunda da rahatsız etmeyen bir yapısı var.

Metal gövde tasarımı tablete sağlamlık hissi kazandırırken, genel görünümde modern ve temiz bir duruş sunuyor. Çerçeveler makul seviyede ince tutulmuş, bu da ekran deneyimini daha odaklı hale getiriyor.

Performans ve Günlük Kullanım Deneyimi

Tablet, günlük kullanımda uygulamalar arasında hızlı geçişler sunuyor. Aynı anda birden fazla uygulama açıkken de akıcılık korunuyor. Huawei’nin geliştirdiği ısı yayma mimarisi sayesinde uzun süreli kullanımda belirgin bir ısınma problemi yaşanmıyor. Bu da hem çizim hem de not alma hem de medya üretim ve tüketimi gibi uzun seanslar için önemli bir artı.

GoPaint ve Huawei Notlar Uygulaması: Yaratıcılık ve Verimlilik Bir Arada

Huawei MatePad 11.5 S, yazılım tarafında da üretkenliği destekleyen güçlü araçlarla geliyor. Tabletle birlikte sunulan GoPaint ve Huawei Notlar uygulamaları, özellikle çizim yapanlar, not tutmayı sevenler ve öğrenciler için dikkat çekici.

GoPaint uygulaması, dijital çizim tarafında oldukça zengin bir deneyim sunuyor. Farklı fırça seçenekleri, renk ayarları ve katman desteği sayesinde hem amatör hem de deneyimli kullanıcılar için yeterli araç setine sahip. Tablet ve kalem uyumu sayesinde çizim sırasında gecikme hissi oluşmuyor ve çizgiler doğal bir şekilde ekrana yansıyor.

Huawei Notlar uygulaması ise klasik not alma alışkanlığını dijital ortama taşıyor. El yazısı tanıma, denklem algılama gibi özellikler sayesinde ders notları, toplantı kayıtları veya günlük notlar çok daha düzenli tutulabiliyor. Kağıt defter taşıma ihtiyacını ortadan kaldıran bir yapı sunuyor.

Üstelik yaratıcılığı destekleyen ve profesyonel özellikler sunan bu uygulamalar tamamen ücretsiz. Bu da Huawei MatePad 11.5 S'i rakiplerinin önüne geçiren bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor.

Ayrıca MatePad 11.5 S'te tüm Microsoft uygulamaları da uyumlu bir şekilde çalışıyor. Özellikle iş için Microsoft mailinizi ve Microsoft Office uygulamalarını sık kullanıyorsanız, tüm Microsoft Office uygulamalarına bilgisayar rahatlığında erişmek büyük kolaylık olacak.

Kalem + Klavye Desteği ile Eksiksiz Performans

NearLink klavye ve M-Pencil desteği, Huawei MatePad 11.5 S’in üretkenlik tarafını güçlendiren önemli detaylardan biri. Manyetik olarak bağlanan klavye, NearLink bağlantı teknolojisi sayesinde düşük gecikmeli ve stabil bir yazım deneyimi sunuyor. Tuşların basım hissi ve aralıkları, uzun süreli yazılarda bile konforlu bir kullanım sağlıyor.

M-Pencil, MatePad 11.5 S'in kağıt hissi veren ekranı ile birleşerek not alma ve çizim deneyimini üst seviyeye çıkarıyor.

AppGallery ile Tüm Uygulamalar Tabletinizde

Huawei MatePad 11.5 S'e popüler üçüncü parti uygulamalar AppGallery üzerinden sorunsuz yüklenebiliyor.

Bu konuda artık Huawei cihazlarda herhangi bir sorun yaşanmıyor ve tüm uygulamalar uyumlu bir şekilde tabletinizde rahatça çalışıyor. Yani dilediğiniz uygulamaya erişmek için birkaç adımlı bir akışa gerek duymadan, doğrudan AppGallery'ye uygulamayı yazarak bulup indirebiliyorsunuz.

Buna tüm Google uygulamaları, Microsoft uygulamaları, e-devlet ve bankacılık uygulamaları, Instagram ve Facebook gibi uygulamalar ve Netflix gibi uygulamalar da dahil.

Kimlere Uygun?

Huawei MatePad 11.5 S, tabletini yalnızca eğlence için değil, üretkenlik için de kullanmak isteyenlere hitap eden bir model. PaperMatte ekranı sayesinde göz konforunu ön plana çıkarırken, GoPaint ve Huawei Notlar uygulamalarıyla kağıtsız çalışma düzenine güçlü bir alternatif sunuyor.

Özellikle öğrenciler, aktif bir iş yaşamı olanlar, dijital not tutmayı sevenler ve mobil ortamda üretken olmak isteyen kullanıcılar için MatePad 11.5 S, tablet dünyasında dikkate değer bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Huawei MatePad 11.5 S şu an lansmana özel bir teklif ile ön siparişe açılmış durumda:

5 - 13 Ocak : Lansmana katıl & yorum yap, Watch Fit 2 hediyesinin sahibi ol.

14 - 21 Ocak : 99 TL ön ödeme ile 1999 TL indirim kazan

14 Ocak - 25 Şubat : 9497 TL değerinde hediye M-pencil, Klavye ve Bluetooth Mouse

23.999 TL'ye satın alabileceğiniz tablette ayrıca 3 ay vade farksız taksit fırsatı var. İncelemek için buraya tıklayabilirsiniz!