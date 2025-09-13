HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere mektup gönderdi! Trump'tan Rusya kararı: "Siz hazırsanız ben de hazırım"

Rusya'nın Ukrayna ile barış müzakerelerini durdurması sonrasında ABD Başkanı Trump, "Sabrım tükeniyor. Üstelik çok hızlı bir şekilde tükeniyor" demişti. Trump bugün de tüm NATO ülkelerinin aynı adımı attığında ve Rusya'dan petrol almayı durdurduğunda kendisinin de Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazır olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere mektup gönderdi! Trump'tan Rusya kararı: "Siz hazırsanız ben de hazırım"

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social uygulamasından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin tüm NATO ülkelerine mektup gönderdiğini belirtti.

Trump, "Tüm NATO ülkeleri aynı şeye karar verip yapmaya başladığında ve tüm NATO ülkeleri Rusya'dan petrol almayı durdurduğunda Rusya'ya büyük yaptırımlar uygulamaya hazırım" ifadelerini kullandı.

Türkiye nin de aralarında bulunduğu ülkelere mektup gönderdi! Trump tan Rusya kararı: "Siz hazırsanız ben de hazırım" 1

"SİZ HAZIR OLDUĞUNUZDA BEN DE HAZIRIM"

Trump, "Bildiğiniz gibi NATO'nun savaşı bitirme kararlılığı yüzden 100'den çok uzak ve bazılarının Rus petrolünü satın alması şok edici! Bu durum Rusya üzerindeki müzakere pozisyonunuzu ve pazarlık gücünüzü büyük ölçüde zayıflatıyor. Siz hazır olduğunuzda ben de hazırım. Bunun ve NATO'nun bir grup olarak Çin'e yüzde 50 ila yüzde 100 oranında gümrük vergisi koymasının, Rusya ve Ukrayna ile savaş sona erdikten sonra tamamen kaldırılmasının da bu ölümcül ama saçma savaşı sonlandırmada büyük bir yardımı olacağına inanıyorum. Çin'in Rusya üzerinde güçlü bir kontrolü, hatta nüfuzu var ve bu güçlü gümrük vergileri bu nüfuzu kıracak. Bu Trump'ın savaşı değil. Ben Başkan olsaydım bu savaş asla başlamazdı. Bu, Biden ve Zelenskiy'nin savaşı. Ben sadece bunu durdurmaya, binlerce Rus'un ve Ukraynalının hayatını kurtarmaya yardımcı olmak için buradayım (sadece geçtiğimiz hafta 7 bin 118 kişi hayatını kaybetti. Delilik)" ifadelerine yer verdi.

Türkiye nin de aralarında bulunduğu ülkelere mektup gönderdi! Trump tan Rusya kararı: "Siz hazırsanız ben de hazırım" 2

Trump, "Eğer NATO dediklerimi yaparsa savaş kısa sürede sona erecek ve tüm o hayatlar kurtulacak" dedi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İmamoğlu'nun duruşma fotoğraflarını çekip paylaşanlara soruşturma!İmamoğlu'nun duruşma fotoğraflarını çekip paylaşanlara soruşturma!
Kapalıçarşı'da özel harekat polisleri böyle bekledi!Kapalıçarşı'da özel harekat polisleri böyle bekledi!

Anahtar Kelimeler:
Rusya Donald Trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özel'den ses kaydı iddialarına 'bomba' yorumu!

Özel'den ses kaydı iddialarına 'bomba' yorumu!

iPhone bunu ilk kez yaptı: Sim kartlar tarihe mi karışıyor?

iPhone bunu ilk kez yaptı: Sim kartlar tarihe mi karışıyor?

Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyonda MHP detayı!

Bayrampaşa Belediyesi'ne operasyonda MHP detayı!

Ali Koç'tan MHP açıklaması: "Gönül bağım var ama hoş karşılanmaz"

Ali Koç'tan MHP açıklaması: "Gönül bağım var ama hoş karşılanmaz"

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere mektup gönderdi! Trump'tan Rusya kararı

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkelere mektup gönderdi! Trump'tan Rusya kararı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.