Türkiye'nin dört bir tarafından gelen haberler can yaktı! Bayramın acı bilançosu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yurt genelinde Ramazan Bayramı'nda çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle vatandaşlar tatilini başka illerde geçirmek için yola çıktı; ancak meydana gelen kazalar can yaktı.

Bayramın ilk günü, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki kazalarda çok sayıda can kaybı oldu, birçok kişi de yaralandı.

Muğla: 4 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

İki otomobilin çarpıştığı kazada, İbrahim Köseoğlu (22), Bilal Karadağ (24) ve Tolga Ülker (21) olay yerinde yaşamını yitirirken, Münire Cebe (38) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaralanan Barış Çil ve Ramazan Işıklı hastaneye kaldırıldı.

Mersin: 1 ölü, 9 yaralı

Mersin'in Toroslar ilçesinde, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

Kazada, yaralanan Fatma Tuğba Koç hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Balıkesir: 2 ölü, 9 yaralı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

Güllü Ç. olay yerinde (50) ve Esma S. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kars: 2 ölü, 5 yaralı

Kars'ın Selim ilçesinde, hafif ticari araçların çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı.

Kazada araçlardan biri alev aldı, olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya: 2 ölü, 4 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir otomobilin yolcu otobüsüyle çarpışması sonucu aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Otomobilde bulunan Mesut ve Leyla Özlemiş hayatını kaybederken, diğer 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kayseri: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan H.Ş, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Batman: 1 ölü, 1 yaralı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bayramlaşmaya gidenlerin üzerinde bulunduğu motosiklet devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Kazada ekiplerce yapılan kontrolde İshan Nilüfer’in hayatını kaybettiği belirlendi. S.D. ise ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Artvin: 1 ölü 1 yaralı

Artvin’in Ardanuç ilçesinde kontrolden çıkan cipin uçuruma yuvarlandığı kazada sürücü Talip Işık yaralanırken, eşi Hüsniye ışık hayatını kaybetti.

20 binin üzerinde hız ihlali cezası

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinin 1'inci günü hız ihlali yaptığı tespit edilen toplam 20 bin 198 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, 54 ilde 468 adet ortalama hız ihlal tespit sistemiyle birlikte, toplam 19 bin 326 kilometrelik güzergahta EDS sistemleriyle 24 saat esasına göre hız denetimleri yapıldığını kaydetti.