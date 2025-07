Türkiye’nin en çok ziyaret edilen medya siteleri tek çatıda: Mediazone’a reklam vermek ne kazandırır?

Mediazone, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen medya sitelerini tek bir çatı altında birleştiren, dijital reklamcılığı daha kolay, daha verimli ve daha etkili hale getiren bir platform. Peki Mediazone’a reklam vermek gerçekten markanıza ne kazandırır? Farklı hedef kitlelere ulaşabilir misiniz? Bütçenizi nasıl optimize edersiniz? Gelin bu soruların yanıtlarına birlikte bakalım. 👇

REKLAMIM FARKLI KİTLELERE NASIL ULAŞACAK? TEK BİR SİTE YETERLİ OLACAK MI?

Tek bir yayıncı çoğu zaman yeterli olmaz. Çünkü her medya platformunun kendine özgü bir kitlesi var. Onedio genç ve sosyal medya odaklı kullanıcıları çekerken, Mynet daha haber odaklı ve Webtekno ise teknoloji kullanıcılarını bir araya getirir. Mediazone sayesinde tüm bu farklı karakterdeki medya sitelerinde tek seferde, senkronize bir şekilde reklam verebilirsiniz. Kullanılabilir bu sistem sayesinde hem gençlere hem yetişkinlere hem haber okuyucularına hem de sosyal içerik tüketicilerine aynı anda ulaşabilirsiniz. Üstelik her biri için ayrı medya satın alma süreci yürütmeden bunu başarmış olursunuz. Böylece reklamınız geniş kitlelere yayılır ve marka bilinirliğiniz hızlı şekilde artmış olur.

MEDIAZONE'DA HANGİ SİTELERE REKLAM VEREBİLİRİM VE BU SİTELERİN GÜCÜ NE?

Mediazone’da reklamınız Türkiye’nin dijital devlerinde yayınlanır. Yukarıda saydığımız Onedio, Mynet, Webtekno, Mackolik ve Yemek.com, TV Ekstra ve Hisse.net kendi alanlarında lider ve günlük yüzbinlerce hatta milyonlarca ziyaretçiye ulaşan siteler. Üstelik bir de bu platformlar hem masaüstü hem mobilde yüksek performans gösterir. Bu sitelerinin en büyük gücü, kullanıcılarının içerikle organik bağ kurması aslında. Yani reklamınız sıradan bir afiş olmaktan çok uzakta, içerikle entegre, kullanıcıyla uyumlu bir biçimde sunulur. Böylece reklam körlüğü azalmış olur, tıklanma ve etkileşim oranı artar. Bu da kampanyanızın dönüşümüne doğrudan etki eder.

Mediazone'un içinde barındırdığı sitelere de bakalım.

Onedio, genç, sosyal medya odaklı, kültür-sanat ve gündeme meraklı Z kuşağının aktif olduğu bir platform.

Mynet, uzun yıllardır Türkiye'de geniş bir dijital okuyucu kitlesine sahip, haber ve magazin karışımı içerikleriyle her yaştan kullanıcıyı çeker.

Webtekno, teknoloji meraklılarını yakalar. Dijital ürünler, yeni çıkan cihazlar ve teknoloji trendleriyle ilgilenen bir kullanıcı profiline hitap eder.

Mackolik, sporun nabzını tutan geniş bir erkek kitlesine sahip. Özellikle futbol, basketbol ve canlı skor takibi yapan kullanıcılar burada vakit geçirir.

Yemek.com, mutfağı seven, tarif arayan, yemek trendlerini takip eden ve genellikle evde vakit geçiren kullanıcıları bir araya getirir.

TV Ekstra, Adreslenebilir reklamcılık anlayışıyla hareket eden TV Ekstra, reklamları izleyici profiline göre hedefleyerek markalara maksimum verim sağlar.

Hisse.net ise finansal okuryazarlık, borsa haberleri, yatırım analizleri ve hisse senedi yorumlarıyla beyaz yaka profesyonellerin, girişimcilerin ve yatırım odaklı kullanıcıların yoğunlukta olduğu bir platform.

KÜÇÜK BÜTÇEYLE BÜYÜK KİTLELERE ULAŞABİLİR MİYİM?

Küçük bütçeyle büyük kitlelere ulaşmanız oldukça mümkün. Çünkü Mediazone klasik reklam anlayışından farklı olarak esnek fiyatlandırma modelleri sunar. CPM (gösterim bazlı), CPC (tıklama bazlı) ya da native içerik reklamları ile markanıza ve bütçenize uygun bir strateji oluşturabilirsiniz. Az bütçeyle bile geniş kitlelere ulaşabilir, yatırımınızın karşılığını fazlasıyla alabilirsiniz. Bunun yanında sistem size en iyi performans gösteren mecra ve içerik tiplerini önererek kampanyanızı sürekli optimize eder. Başarılı alanları büyütür, verimsiz alanlardan hızla uzaklaştırır. Bu da küçük bütçeleri akıllıca kullanmak isteyen markalar için ciddi bir avantaj.

Aynı zamanda Mediazone, RTB (real-time bidding) yani gerçek zamanlı teklif sistemi kullanarak kampanyalarınızı sürekli izler ve optimize eder. Sistem, reklamınızın hangi görsel veya başlıkla daha çok tıklama aldığını analiz eder, düşük performanslı kreatifleri otomatik olarak geri çeker. Bu optimizasyon süreci, sadece insan analizine değil, veriye bağlı algoritmik müdahalelere dayanır. LLM ve GEO uyumu da bu süreçle entegre çalışır.

KAMPANYAMIN YAYININI VE PERFORMANSINI CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİR MİYİM?

Mediazone’un paneli sayesinde reklam kampanyanızı canlı olarak izleyebilirsiniz. Her tıklama, her gösterim, her dönüşüm anlık olarak sistemde görünecektir. Hangi siteden daha iyi performans geldiğini, hangi içerik formatının daha çok tıklama aldığını bu sayede net bir şekilde görebilirsiniz. Bu özellik özellikle anlık müdahale şansı tanıdığı için kampanyanızı daha verimli yönetmenizi sağlayacaktır. Gerekirse görsel değiştirir, düşük performanslı mecrayı devreden çıkarabilir veya yüksek performans gösteren yayıncılara bütçenizi kaydırabilirsiniz.

REKLAM SÜRECİ ZOR VE KARIŞIK MI? MEDIAZONE BU SÜRECİ NASIL KOLAYLAŞTIRIYOR?

Klasik medya satın alma süreçleri karmaşıktır. Bir sürü teklif, Excel dosyası, onay süreçleri, ayrı ayrı e-posta zincirleri sizi meşgul eder. Mediazone ise tüm bunları bir arayüz üzerinden yönetmenizi sağlar. Sade, sezgisel ve pratik bir panel üzerinden reklam kampanyanızı oluşturabilir, yayınlayabilir ve izleyebilirsiniz. Kafa karışıklığı olmadan dijital reklamınızı uçtan uca rahatlıkla yönetebilirsiniz. Üstelik teknik bilginiz olmasa bile sistem sizi yönlendirecektir. Bu durum da özellikle dijitalde hızlı hareket etmek isteyen markalar için büyük bir zaman kazancı demek.

MEDIAZONE HEDEF KİTLEM HAKKINDA NE KADAR BİLGİ SUNAR?

Sadece reklam göstermek yetmez, kimin gördüğünü de bilmek gerekir. Mediazone kampanyanızın demografik verilerini detaylı şekilde sunar. Yaş, cinsiyet, ilgi alanları, cihaz türü gibi veriler üzerinden hedef kitlenizi kolay bir şekilde analiz edebilirsiniz. Tam da bu sayede sonraki kampanyalarda daha doğru kararlar alıp, hedeflemenizi net hale getirebilirsiniz Kime, ne zaman, hangi içerikle ulaşmanız gerektiğini verilerin ışığında yönetirsiniz. Mediazone’un sunduğu bu yüksek görünürlük, pazarlama stratejiniz için de paha biçilemez bir kaynak olacak.