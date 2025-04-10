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Türkiye'nin en işlek turizm noktalarından biri! Lüks tekneler cayır cayır yandı: 2 kişi dumandan etkilendi

Muğla’nın Fethiye ilçesinde iskeleye bağlı teknelerde çıkan yangın, 4 tekneyi sardı. Yangına karadan ve denizden müdahale edilirken, dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerinde müdahale edildi.

Türkiye'nin en işlek turizm noktalarından biri! Lüks tekneler cayır cayır yandı: 2 kişi dumandan etkilendi
Çiğdem Sevinç

Karagözler Mahallesi'ndeki otelin önündeki iskelede bağlı bulunan teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüyüp yanan teknenin yanındaki diğer 3 tekneye daha sıçradı.

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MÜDAHALE SÜRÜYOR

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına denizden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik ekipleri müdahale etmeye başladı.

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DUMANDAN İKİ KİŞİ ETKİLENDİ

Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Dumandan etkilenen 2 kişiye de olay yerinde sağlık ekipleri tarafından oksijen desteği sağlandı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Fethiye tekne
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