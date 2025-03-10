Türkiye'nin konuştuğu Ece Gürel olayında acılı baba isyan etti! "Oruçlu cadı mı olur?"

Türkiye peyzay mimarı Ece Gürel'in Belgrad Ormanları'nda kayboluşunu konuşmuştu. Kaldırıldığı hastanede çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayata gözlerini yuman Gürel hakkında çarpıcı iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. 'Cadılık eğitimi' aldığı iddia edilen Ece Gürel’e 'cadılık eğitimi' verdiği öne sürülen Hale Nur Özen ise gözaltına alınmıştı. Bursa'da gözaltına alınan Hale Nur Özen adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

EN YAKIN ARKADAŞI İLK KEZ KONUŞTU

Kanal D’de hafta içi her gün yayınlanan ve sunuculuğunu Hakan Ural ile Ferda Yıldırım’ın yaptığı "Neler Oluyor Hayatta" programında mimar Ece Gürel’in ölümünün ardından geride kalan onlarca soru işareti, genç kadının aldığı "cadılık" eğitimleri ve hatta yurt dışında yaşayan arkadaşıyla yaptığı son mesajlaşma masaya yatırıldı. Ece Gürel neden ormana gitmişti? Günlerce ölüme nasıl dayanabilmişti? Aldığı eğitimler mi onu ölüme sürükledi, yoksa İngiltere’de yaşayan arkadaşı Özge’yle son mesajlaşması mı? Ece Gürel kayıpken Belgrad Ormanı’nda olay hakkında bilgi edinmeye giden emekli cinayet dedektifi Savaş Kurtbaba, yazar Sibel Uzun ve Ece’nin en yakın arkadaşı Sonay Mengen genç kadının gizemli ölümü hakkında çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

"DERİN TRANSA GEÇİP ŞUURUNU KAYBETMİŞ"

Ece Gürel’in aldığı ‘cadılık’ eğitimlerinin tarotla başladığına dikkat çeken Sibel Uzun, bu uygulamaların paranormal şeylere uzandığını, zihin kontrolü hatta derin transa kadar ulaştığını söyleyerek herkesi uyardı. "Bu işin pazarlamasını yapıyorlar" diyen Uzun, genç kadının astral gezintiye çıkmış ve enerjisini sıfırlayarak kaybolmuş olabileceğini söyledi.

"ECE ÇOK AKLI BAŞINDA BİR KIZDI"

İlk kez Neler Oluyor Hayatta programına telefonla bağlanan Sonay Mengen, en yakın arkadaşı Ece Gürel hakkında şöyle konuştu:"Ece çok aklı başında bir kızdı. Kesinlikle böyle bir şey yapacak bir insan değildi. Onu Belgrad Ormanı’na yönlendiren aldığı eğitimler olabilir."

ECE GÜREL'İN ARKADAŞININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Belgrad ormanında kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ancak hastanede hayatını kaybeden mimar Ece Gürel'in son konuştuğu arkadaşı Özge A.Ö.'nün ifadesi ortaya çıktı. Gürel ile sık sık dertleştiklerini söyleyen Özge A.Ö., Ece Gürel'in kendisine “Bana iş tanımımda olmayan şeyler yaptırmak istediler. Tuvaletleri sen temizleyeceksin, kahveleri sen getirip götüreceksin dediler. Ayrılmam için kağıt imzaladım" dediği öğrenildi.'İŞ TANIMIMDA OLMAYAN ŞEYLER YAPTIRMAK İSTEDİLER'Özge A.Ö.'ün ifadesinde Ece Gürel'in neşeli ve hayata bağlı biri olduğunu belirterek, sık sık konuştuklarını dertleştiklerini, kayboluşundan biri iki gün önce ise moralinin çok bozuk olduğunu söylediği öğrenildi.Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince ifadesi alınan Özge A.Ö., "Ece ile olay günü de öncesinde de çok sohbet ettik. İlk olarak bana işyerinde yaşadığı problemleri anlattı. Kaybolmadan iki gün önce işyerinde bir kağıt imzalatmışlar ona canı çok sıkkındı. 'Bana iş tanımımda olmayan şeyler yaptırmak istediler. Tuvaletleri sen temizleyeceksin, kahveleri sen getirip götüreceksin dediler. Ayrılmam için kağıt imzaladım' diye anlattı. Ben kendisini teselli etmek istedim. Ama ailesinden de bu kağıdı neden imzaladın diye üzerine gelenler olmuş. Haliyle kafası çok bozulmuştu" dedi.

'OTURDUM RUHUM GERİDE KALDI YAZDI'

"Kaybolduğu gün bana 'Ben Atatürk Arberetumuna gidiyorum' dedi" diyen Özge A.Ö. "Daha sonra kararını değiştirmiş Belgrad ormanına gitmiş. Bana 'Ormana gitmek nefes almak, hava almak istiyorum' dedi. Gidince orada daha önce birlikte gittiğimiz yerlerden bana fotoğraflar attı. Bendin olduğu yere gitmek istiyordu. Bir süre sonra kayboldum, oturdum ruhum geride kaldı yazdı. Bende mecazi anlam yükledim. Gerçekten kaybolduğunu ailesiyle görüşünce anladım" dedi.'NEFES ALMAK İSTİYORUM'Ece Gürel'in Astrolomi ilgisinin olduğunu çeşitli dersler aldığını biliyorum diyen Özge A.Ö., "O gün bana sadece nefes almak istiyorum demişti. Ben başka bir şey bilmiyorum. Ece neşe dolu biriydi. İşyerinde yaşadığı problemler aile huzurunu bozmuş ve canı sıkılmıştı, dedi. Cadılık eğitimi cadılık okulu bunlarla ilgili bilgim yok. Ece astrolomi ile ilgilenir o alanda eğitim alırdı" ifadelerini kullandı.

ACILI BABA İSYAN ETTİ: ORUÇLU CADI MI OLUR?

Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu, kızının cadılık eğitimi iddialarıyla ilgili konuştu. ATV'de Müge Anlı'nın programında konuşan Ece Gürel'in babası cadılık eğitimi iddialarına tepki gösterdi. Canlı yayında ağlayan baba Gürel, "Astroloji dersini aldığını biliyoruz. Cadılık eğitimi gibi bir şey yok. Benim kızım oruçtu. Oruçlu cadı mı olur? Saçma sapan şeylere yer yok. Kızımın hiçbir zaman böyle bir düşüncesi olmadı. Bunlar çok acı suçlamalar. Acılı bir insana bunu nasıl söyleyebiliyorlar. Yazıklar olsun. Hiç alakasız bir şey. Ben kızımın her zaman arkasındayım. Kesinlikle böyle bir şey yok. Olsa kızım bana söylerdi. Astroloji eğitimi alalı 3-4 ay oldu. Kızım böyle bir şeyi aklının ucundan bir geçirmez. Astrolojiyi açıp baksınlar bakalım neymiş. Sonuna kadar gideceğim olayın. Size her şeyi anlattım." dedi.