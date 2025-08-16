Türkiye'nin konuştuğu Hakan Çakır cinayetinde yeni detay! Başına silah dayayıp TikTok'ta paylaşmış...

Ankara'daki korkunç olay, 10 Ağustos akşamı Keçiören’de meydana geldi. İddialara göre, Hakan Çakır (22), kız kardeşi ve annesiyle evine gittiğini sırada merdivenlerde oturan T. Z. (14) ile ağabeyi S.T. (17) ile yol verme meselesi nedeniyle tartıştı.

KIZ KADEŞİNİ TACİZ EDİP, HAKAN'I ÖLDÜRDÜLER

İddiaya göre kız kardeşini taciz eden saldırganlar sonrasında ise Çakır ailesinin dükkanını bastı. Taraftarın yakınlarının da olaya dahil olmasıyla çıkan kavgada, Çakır ile babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır bıçaklı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Hakan Çakır hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan ağabeyi ve babası ise müşahedeye alındı.

BABA VE 3 OĞLU TUTUKLANDI

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde T.Z. , S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z.’nin yanı sıra U.K. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden baba ve 3 oğlu tutuklandı, U.K. ise serbest bırakıldı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Tutuklanan 3 kardeşin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri fotoğraflar paylaştıkları görüldü.

BAŞINA SİLAH DAYAYIP TIKTOK'TA PAYLAŞMIŞ

Gazeteci İbrahim Hasakloğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf karesi dikkat çekti.

"Kız kardeşine laf atanlara karşılık verdiği için öldürülen 22 yaşındaki Hakan Çakır'ın katillerinden birinin TikTok paylaşımı" diyerek paylaştığı fotoğraf karesi sosyal medyada gündem oldu."