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Türkiye'nin saç ekiminden sonra sağlık turizminde yeni trendi: "Obezite cerrahisi" 20 farklı ülkeden yoğun talep...

Türkiye, sağlık turizmi alanında her geçen yıl büyüyen bir potansiyele sahip. Son yıllarda bu alanda öne çıkan yeni trend ise obezite cerrahisi oldu. Trabzon, Dominik Cumhuriyeti, Brezilya, İtalya gibi dünyanın dört bir yanından gelen hastalara sağladığı başarılı tedavi yöntemleriyle dikkat çekiyor. Obezite cerrahisi için Türkiye'yi tercih eden yaklaşık 20 farklı ülkeden gelen hastaların hikayesi ve detaylar haberimizde...

Türkiye'nin saç ekiminden sonra sağlık turizminde yeni trendi: "Obezite cerrahisi" 20 farklı ülkeden yoğun talep...

Dünya genelinde hızla yayılan obezite, günümüzde büyük bir halk sağlığı sorunu haline gelmiş durumda. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Avrupa'da obezite oranlarında ilk sırada yer alan Türkiye, bu alandaki mücadele yöntemlerinde de dünya çapında tercih edilen ülkelerden biri haline geldi. Tüp mide ameliyatı, mide balonu ve mide botoksu gibi etkili tedavi seçenekleriyle hastalar, kısa sürede obeziteden kurtuluyor. Son yıllarda sağlık turizminde hızlı bir büyüme gösteren Trabzon, obezite tedavisinde de adından sıkça söz ettiriyor. Kent, Dominik Cumhuriyeti, Brezilya, İtalya gibi yaklaşık 20 farklı ülkeden gelen hastalara, uygulanan başarılı yöntemlerle sağlıklarına kavuşma fırsatı sunuyor. Bu hastalar, başarılı tedavilerinin ardından ülkelerine sağlıklı bir şekilde geri dönüyor.

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Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serkan Tayar, obezitenin yandaş hastalıklar ile birlikte yaşamı tehdit eden süreçlere yol açtığını söyledi. Tayar, "Maalesef ki Avrupa'da şuanda obezitede Türkiye birinci sırada. Dünyada da ilk 10 içerisindeyiz. O yüzden çağımızın sorunu daha da önemlisi ülkemizin sorunu. Obezite yandaş hastalıklar birlikte yaşamı tehdit eden süreçlere yol açabiliyor. O yüzden obezite ile mücadele farkındalığı oluşturmak çok önemli" dedi.

"OBEZİTE İLE MÜCADELEDE ÇOK GÜÇLÜ ARGÜMANLARIMIZ VAR"

Yapılan yöntemlerin ardından hastanın bir yıl içerisinde ideal kilosuna kavuştuğunu kaydeden Tayar, "Obezite ile mücadelede elimizde çok güçlü argümanlarımız var. Bunlardan en önemlisi tüp mide ameliyatı. Vücut kitle endeski uygun hastalarda 4 tane küçük delikten yaptığımız yaklaşık yarım saat süren ve hastanın bir yıl içerisinde ideal kilosuna kavuştuğu bir ameliyat. Onun dışında mide balon uygulaması, mide botoks uygulaması ve Tip 2 diyabeti olan kontrolsüz şeker hastalarında gastrik by-pass gibi obezite ve yandaş hastalıklardan kurtulacak argümanlarımız elimizde var" dedi.

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"BİZ HASTALARI AMELİYAT EDİP BIRAKMIYORUZ"

Obezitenin genç yaşlarda geri dönüşü olmayan bazı hastalıklara yol açabileceğini belirten Tayar, "Bizim mesleki motivasyonumuzu sağlayan şey hastaların olumlu geri dönüşleri. Biz hastaları ameliyat edip bırakmıyoruz. Sonraki takipleri de çok önemli. Hastaların değişimlerini gördüğümüzde inanılmaz mutlu oluyoruz. Obezite estetik bir ameliyat değil. Özellikle genç popülasyonda estetik kaygısı ile yapılması gibi planlanıyor. Obezite gerçekten genç yaşlarda geri dönüşü olmayan bazı hastalıklara yol açıyor. Kalp, tansiyon, şeker, boyun fıtığı gibi ciddi sıkıntılara yol açabiliyor. Kilo verdikçe yaşam kalitesinin artması onu hem sistemik hastalıklardan koruyor hem de psikolojik olarak etrafındaki insanlarla sosyo-kültürel daha rahat iletişim kurmasını sağlıyor" dedi.

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"YURTDIŞINDAN ÇOK TALEP VE RAĞBET GÖRÜYORUZ"

Birçok ülkeden obezite hastalarının Trabzon'a gelerek sağlığına kavuştuğunu söyleyen Tayar, "Ülkemiz sağlık turizm açısından çok cazip bir yer. Hekimlerimiz çok iyi. Yurtdışından çok talep ve rağbet görüyoruz. Yaklaşık 20 ülkeden gelen hastalarımızla obezite ile mücadeleye devam ediyoruz. Yurtdışından çok sık gelen hasta portföyümüz var. Dominik Cumhuriyeti, Brezilya'dan gelen hastalarımız oluyor. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Avusturya gibi ülkeler çok rutin hasta popülasyonumuzun olduğu yerler. Gürcistan'dan çok hastamız var. Rusya, Azerbaycan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden gelen hastalarımızda oluyor. Yurtiçi hastalarımızı saymıyorum bile. Trabzon'a çeşitli illerden gelen hastalarımız oluyor" diye konuştu.

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(İHA)

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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obezite Trabzon kilo verme yöntemleri tüp mide ameliyatı kilo verme hikayeleri
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