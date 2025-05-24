Türkiye Oğuz Murat Aci'yi konuşmuştu! Kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Op. Dr. Bülent Cihantimur ve yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, olay sonrası annesi Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırılmıştı.
Uzun süre gündemde yer alan kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ile babası Bülent Cihantimur'un da bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki şikayetinden vazgeçmişti.
Eyüpsultan'da 2024 Mart ayında yaşanan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Kazanın hemen ardından çekilen görüntülerde kazaya karışan araçlar ve yerde yatan yaralılar görünüyor.
Kaynak: İHA
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