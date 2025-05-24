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Türkiye Oğuz Murat Aci'yi konuşmuştu! Kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Eyüpsultan'da 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci, ATV'sini emniyet şeridine çekerken 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un kullandığı arabanın çarpması sonrası hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı.

Op. Dr. Bülent Cihantimur ve yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur, olay sonrası annesi Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırılmıştı.

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ŞÜKRİYE ACİ ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇMİŞTİ

Uzun süre gündemde yer alan kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok ile babası Bülent Cihantimur'un da bulunduğu 4 şüpheli hakkındaki şikayetinden vazgeçmişti.

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YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Eyüpsultan'da 2024 Mart ayında yaşanan kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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Kazanın hemen ardından çekilen görüntülerde kazaya karışan araçlar ve yerde yatan yaralılar görünüyor.

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Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Oğuz Murat Aci
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