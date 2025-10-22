Türkiye onu 'İncinmişsin' videosu ile tanımıştı! Cansız bedeni kamyonda bulundu

Olayın adresi Konya oldu. Konya 6. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kamyonun içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığı fark edildi.

DURUM EKİPLERE BİLDİRİLDİ

Şahsı o halde görenler durumu hemen ekiplere bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemelerde kamyonda hareketsiz yatan şahsın öldüğü tespit edildi. Kamyon çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, ekipler olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

VİDEOSU VİRAL OLMUŞTU

Hayatını kaybeden kişinin ise 42 yaşındaki Hasan Yılmaz olduğu belirlendi. Türkiye Hasan Yılmaz'ı sosyal medyada paylaştığı video ile tanıdı.

TÜRKİYE BU SÖZLERLE TANIMIŞTI: "OKUMUŞ KADIN, İNCİNMİŞSİN DEDİ"

'Hasan Abi' ismiyle tanınan Yılmaz 4 yıl önce çektiği videoda 'Okumuş kadın, incinmişsin dedi' ifadelerini kullandı. Yılmaz'ın videosu kısa sürede milyonlarca kez izlenirken, o dönem herkes bu repliği kullanmaya başlamıştı.

DİYALİZ HASTASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Öte yandan Yılmaz'ın diyaliz hastası olduğu öğrenilirken, ekipler Yılmaz'ın ölümüyle ilgili başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.