Türkiye onu konuşmuştu! Asker İbrahim Çetin acı haberle sarsıldı

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Şıhlar köyünde davulculuk yapan ve bir sene önce babasını kaybeden İbrahim Çetin'in, askere gitmeden önce ailesiyle çektirdiği fotoğraflar, sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Çetin, vatani görev için Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığına gideceğini, sosyal medya hesabından annesiyle paylaştığı fotoğrafa "Sadece Garibanlar Mı Gider Askere" notuyla paylaştı.

Paylaşımıyla sosyal medyada gündem olan Çetin için ailesi ve arkadaşları tarafından askere uğurlama programı düzenlendi.

ANNEANNESİ VEFAT ETTİ!

Geçtiğimiz gün askeri birliğine teslim olan İbrahim Çetin acı bir haberle sarsıldı. Çetin'in anneannesi vefat etti.

BABASI DA GEÇEN YIL VEFAT ETMİŞTİ

Babası Metin Çetin'i yaklaşık bir yıl önce kaybeden Çetin askere gitmeden önce üzgün olduğunu da belirtip, "Babamın olmayışı beni duygulandırdı. O duyguyla bir fotoğraf paylaştım ve açıklama yaptım. Çok sayıda destek aldım. Başta İlçe Kaymakamımız Enver Yılmaz, Belediye Başkanımız Hasan Kara, İlçe Jandarma Komutanımız Doğu Kan Altın ve tüm arayan, soran buraya kadar gelip konvoya katılan herkese teşekkür ediyorum." demişti.