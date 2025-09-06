HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Türkiye Savcı Ercan Kayhan cinayetini konuşmuştu! Arkadaşı tek tek anlattı: Dikkat çeken uyuşturucu ve işten çıkarılma detayı...

İçerik devam ediyor
Doğukan Akbayır

Türkiye geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Çekmeköy'deki bir bıçaklı saldırıda öldürülmesini konuşuyor. Katil zanlısı 19 yaşındaki Mustafa Can Gül ile Savcı Kayhan arasındaki husumete ilişkin Kayhan'ın arkadaşı çarpıcı ifadelerde bulundu. Kayhan'ın arkadaşının ifadesine göre, Kayhan ile Gül arasındaki husumetin uyuşturucu kullanımı ve işten çıkarılma sonrası başladı. İşte çarpıcı olayın tüm detayları

Türkiye savcı cinayetiyle sarsıldı. Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 19 yaşındaki husumetlisi Mustafa Can Gül tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Aralarında alacak verecek meselesi olduğunu belirten Gül'ün ifadesinde ise '150 bin lira' detayı dikkat çekmişti. Yaşanan korkunç olayın ardından Kayhan ile Gül arasındaki husumete ilişkin Kayhan'ın üniversite arkadaşı konuştu.

Türkiye Savcı Ercan Kayhan cinayetini konuşmuştu! Arkadaşı tek tek anlattı: Dikkat çeken uyuşturucu ve işten çıkarılma detayı... 1

NE OLMUŞTU?

Çağlayan Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, bıçaklı saldırıda öldürülmüştü.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinin Ömerli Mahallesi'nde Yeşil Oba Et Lokantası isimli bir restoranda, dün saat 21.15 sularında yemek yiyen Kayhan ile husumetlisi olduğu açıklanan Mustafa Can Gül isimli kişi arasında tartışma yaşanmıştı.

Gül, tartışma sırasında, Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak ağır yaralanmıştı.

Savcı Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Türkiye Savcı Ercan Kayhan cinayetini konuşmuştu! Arkadaşı tek tek anlattı: Dikkat çeken uyuşturucu ve işten çıkarılma detayı... 2

KAYHAN İLE GÜL ARASINDAKİ HUSUMET NEREDEN DOĞDU?

Kayhan’ın üniversite arkadaşı ve eski Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Türkiye gazetesine yaptığı açıklamada, savcı ile katil zanlısı Mustafa Can Gül arasındaki ilişkiyi detaylandırdı.

Çetin, Gül’ün restoranlarda garsonluk yaparken, Kayhan’ın ona “Bir mesleğin olsun, motor meslek lisesine kaydını yaptır” dediğini belirtti.

Kayhan’ın bu önerisine rağmen, Gül’ün uyuşturucu kullandığı ve işten çıkarıldığı iddiaları üzerine husumetin başladığını söyledi.

Türkiye Savcı Ercan Kayhan cinayetini konuşmuştu! Arkadaşı tek tek anlattı: Dikkat çeken uyuşturucu ve işten çıkarılma detayı... 3

"SAMİMİ VE SICAK BİR İNSANDI"

Çetin, Gül’ün işten çıkarılmasının ardından restorana geri dönmeye çalıştığını ve camları kırarak saldırdığına dikkat çekti.

Çetin, Kayhan’ın kişiliğine de vurgu yaparak, savcının son derece samimi ve sıcak bir insan olduğunu, insanlarla sıkça sohbet ettiğini ifade etti.

Katil zanlısının savcıya borçlu olduğu iddialarına ise Çetin, “Ercan Bey kimsenin alacağını bırakacak biri değildi. Eğer gerçekten bir borç varsa bile, bu onun alışık olduğu bir durum değildi. Bu durum, zanlının savcıyı savunmak adına söyledikleri olabilir” şeklinde yanıt verdi.

Türkiye Savcı Ercan Kayhan cinayetini konuşmuştu! Arkadaşı tek tek anlattı: Dikkat çeken uyuşturucu ve işten çıkarılma detayı... 4

'GÜL, KAYHAN'DAN BORÇ İSTERDİ'

Çetin ayrıca, Kayhan’ın hep doğruyu söyleyen bir insan olduğunun altını çizdi ve “Ercan her zaman insanlara yardım etmek isteyen biriydi. Kimseye kötülük yapmazdı” dedi.

Savcıya yakın bir başka kaynak, Kayhan’ın, katil zanlısı Mustafa Can Gül’e öğütler verdiğini ve zaman zaman Gül’ün kendisinden borç istediğini belirtti.

Kayhan’ın, zanlıya mesleki açıdan destek verdiği ve onu doğru yolda tutmaya çalıştığı ifade edildi.

Kaynak: Türkiye

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Adana! 'Berber tavsiyesi' sonrası bu hale geldi! "Gözlerimi kaybedeceğim diye..."Yer: Adana! 'Berber tavsiyesi' sonrası bu hale geldi! "Gözlerimi kaybedeceğim diye..."
Gece müzeciliği 27 ören yerinde devam ediyor Gece müzeciliği 27 ören yerinde devam ediyor

Anahtar Kelimeler:
cinayet Savcı Ercan Kayhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Armani'nin ölümü dert oldu: Evlenmedi, çocuğu yok! Miras kime kalacak?

Armani'nin ölümü dert oldu: Evlenmedi, çocuğu yok! Miras kime kalacak?

36 kata varan artışlar sonrası Erdoğan talimat verdi, harekete geçildi

36 kata varan artışlar sonrası Erdoğan talimat verdi, harekete geçildi

Savcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor

Savcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor

CHP lideri Özgür Özel tarih verdi: 9 Eylül'ü bekleyin!

CHP lideri Özgür Özel tarih verdi: 9 Eylül'ü bekleyin!

Verileriniz sisteme tek tek işlenecek! Eczaneden doktor ekranına...

Verileriniz sisteme tek tek işlenecek! Eczaneden doktor ekranına...

Üniversite kaydı için çıktıkları yolda yanarak can verdiler!

Üniversite kaydı için çıktıkları yolda yanarak can verdiler!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.