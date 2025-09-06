Türkiye Savcı Ercan Kayhan cinayetini konuşmuştu! Arkadaşı tek tek anlattı: Dikkat çeken uyuşturucu ve işten çıkarılma detayı...

Türkiye savcı cinayetiyle sarsıldı. Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 19 yaşındaki husumetlisi Mustafa Can Gül tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Aralarında alacak verecek meselesi olduğunu belirten Gül'ün ifadesinde ise '150 bin lira' detayı dikkat çekmişti. Yaşanan korkunç olayın ardından Kayhan ile Gül arasındaki husumete ilişkin Kayhan'ın üniversite arkadaşı konuştu.

NE OLMUŞTU?

Çağlayan Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, bıçaklı saldırıda öldürülmüştü.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinin Ömerli Mahallesi'nde Yeşil Oba Et Lokantası isimli bir restoranda, dün saat 21.15 sularında yemek yiyen Kayhan ile husumetlisi olduğu açıklanan Mustafa Can Gül isimli kişi arasında tartışma yaşanmıştı.

Gül, tartışma sırasında, Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak ağır yaralanmıştı.

Savcı Kayhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

KAYHAN İLE GÜL ARASINDAKİ HUSUMET NEREDEN DOĞDU?

Kayhan’ın üniversite arkadaşı ve eski Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Türkiye gazetesine yaptığı açıklamada, savcı ile katil zanlısı Mustafa Can Gül arasındaki ilişkiyi detaylandırdı.

Çetin, Gül’ün restoranlarda garsonluk yaparken, Kayhan’ın ona “Bir mesleğin olsun, motor meslek lisesine kaydını yaptır” dediğini belirtti.

Kayhan’ın bu önerisine rağmen, Gül’ün uyuşturucu kullandığı ve işten çıkarıldığı iddiaları üzerine husumetin başladığını söyledi.

"SAMİMİ VE SICAK BİR İNSANDI"

Çetin, Gül’ün işten çıkarılmasının ardından restorana geri dönmeye çalıştığını ve camları kırarak saldırdığına dikkat çekti.

Çetin, Kayhan’ın kişiliğine de vurgu yaparak, savcının son derece samimi ve sıcak bir insan olduğunu, insanlarla sıkça sohbet ettiğini ifade etti.

Katil zanlısının savcıya borçlu olduğu iddialarına ise Çetin, “Ercan Bey kimsenin alacağını bırakacak biri değildi. Eğer gerçekten bir borç varsa bile, bu onun alışık olduğu bir durum değildi. Bu durum, zanlının savcıyı savunmak adına söyledikleri olabilir” şeklinde yanıt verdi.

'GÜL, KAYHAN'DAN BORÇ İSTERDİ'

Çetin ayrıca, Kayhan’ın hep doğruyu söyleyen bir insan olduğunun altını çizdi ve “Ercan her zaman insanlara yardım etmek isteyen biriydi. Kimseye kötülük yapmazdı” dedi.

Savcıya yakın bir başka kaynak, Kayhan’ın, katil zanlısı Mustafa Can Gül’e öğütler verdiğini ve zaman zaman Gül’ün kendisinden borç istediğini belirtti.

Kayhan’ın, zanlıya mesleki açıdan destek verdiği ve onu doğru yolda tutmaya çalıştığı ifade edildi.

Kaynak: Türkiye