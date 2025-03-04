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Türkiye, sınır hattı için harekete geçiyor: "İhale yapıldı, kısa zamanda başlayacak"

04.03.2025 17:45
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Türkiye, Yunanistan sınırıyla ilgili yeni bir adım atıyor. Bulgaristan sınırında bulunan duvarların benzerinin Yunanistan sınırına da örüleceği duyuruldu. Çalışmaların kısa zamanda başlaması bekleniyor.

Türkiye, sınır hattı için harekete geçiyor: "İhale yapıldı, kısa zamanda başlayacak"

Yunanistan sınırına duvar örülecek. Gelişmeyi Edirne Valisi Yunus Sezer duyurdu. Sezer, duvarın 8 buçuk kilometre uzunluğunda olacağını açıkladı.

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Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı

"EDİRNE GÖÇ ROTASI OLMAKTAN ÇIKTI"

Vali Yunus Sezer, kentin asayişinin değerlendirildiği toplantıda sınır güvenliğine yönelik açıklamalarda bulundu. Edirne'nin göç rotası olmaktan çıktığını söyleyen Sezer, sınır hattında yoğun güvenlik önlemleri aldıklarını belirtti.

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"KISA ZAMANDA BAŞLAYACAK"

Türkiye-Bulgaristan sınırında bulunan duvarlar gibi Türkiye-Yunanistan sınırına da duvar örüleceğini açıklayan Sezer, sınır hattında 8 buçuk kilometre uzunluğunda duvar örüleceğini ifade etti. Duvar ihalesinin kısa zamanda yapılıp çalışmaların başlayacağını belirten Sezer, sınır güvenliğine önem verildiğine dikkat çekti.

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"SINIR HATTINA DUVAR VE ÇİTLER YAPILACAK"

Edirne Valisi Sezer, bu sene batı sınırında ilk kez fiziki sınır tedbiri gerçekleştireceklerini belirterek, "Sınır hattına duvar ve çitler yapılacak. Sadece devriye yolları vardı. Devriye yolları tamamlandı. Artık doğu sınırında olduğu gibi fiziki çit ve duvar yapımı için ihale yapıldı. Batı sınırında ilk kez fiziki güvenlik tedbirlerini sınırda almış olacağız. Başlangıç olarak bu yıl 8 buçuk kilometre yapılması düşünülüyor. Tüm sınır hattı ileriki dönemlerde yapılacak. İçişleri Bakanlığı ve Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü destekleriyle devam eden bir çalışmadır. Yunanistan sınırından başlandı, inşallah ileriki dönemde duruma göre devam edeceğiz" dedi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne duvar sınır kapısı
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