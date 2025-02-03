HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Türkiye Taksiciler Odası Başkanı Mehmet Yiğiner'den tehdit: “O şirketin sahibi şizofren şahıs bir gün birinin elinde kalacak.”

Türkiye Taksiciler Odası Başkanı Mehmet Yiğiner'den tehdit: “O şirketin sahibi şizofren şahıs bir gün birinin elinde kalacak.”

03.02.2025 15:17
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

İçerik devam ediyor
Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
03.02.2025 15:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da taksicilerin karıştığı yağma ve darp olayları gündem olurken, Türkiye Taksiciler Odası Başkanı Mehmet Yiğiner, tutuklanan taksicileri savunan açıklamalarda bulundu. Yiğiner, olaylara karışan taksicilerin maddi ve manevi olarak yanlarında olacaklarını belirterek, “Biz arkadaşlarımızı hırsızlara, arsızlara yem etmeyiz” ifadelerini kullandı.

Son günlerde taksicilerin müşteri kılığına girerek Martı TAG sürücülerini alıkoyma ve tehdit etme olayları gündeme gelmişti. Bu olaylardan birinde, bir grup taksici, Martı TAG sürücüsünü yakalayıp ağır hakaretler ve tehditlerde bulunmuştu. Sürücüye yönelik "Ölürsün lan burada, sen kafayı mı yedin?" gibi ifadeler kullanılmıştı. Bunun üzerine bugün Türkiye Taksiciler Odası Başkanı Mehmet Yiğiner Ankara’da yağma ve darptan tutuklanan taksiciler hakkında konuştu.

dernek

"BİZ ONLARIN ARKASINDAYIZ"

Yiğiner, yaptığı açıklamada taksicileri savunarak, “Birkaç arkadaşımız olaylara karıştı, ama şoför olsun mal sahibi olsun fark etmez, biz onların arkasındayız” dedi.

ŞİZOFREN MİDİR NEDİR?

“Ne olduğu belirsiz bir kişi, şizofren midir nedir? Bir gün birinin elinde kalacak, ondan da üzülüyorum” sözleriyle tepki çekti.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Taksici Türkiye martı İstanbul Taksiciler Esnaf Odası oda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'ın Mesut Özil'e söylediği cümle gündem oldu

Erdoğan'ın Mesut Özil'e söylediği cümle gündem oldu

Sosyal medyanın gündemine oturmuştu! Bakanlık harekete geçti: Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi

Sosyal medyanın gündemine oturmuştu! Bakanlık harekete geçti: Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi

Dikkat! Tehlikeli virüs pik yaptı: On binlerce kişi hastaneye başvurdu!

Dikkat! Tehlikeli virüs pik yaptı: On binlerce kişi hastaneye başvurdu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dijital mecra mesajı! "Yeni tedbirler gelecek" Engelli öğretmen ataması...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dijital mecra mesajı! "Yeni tedbirler gelecek" Engelli öğretmen ataması...

Ege Denizi'nde deprem fırtınası! Uzman isim yanardağ kaynaklı diyerek 'duman' tehlikesine dikkat çekti

Ege Denizi'nde deprem fırtınası! Uzman isim yanardağ kaynaklı diyerek 'duman' tehlikesine dikkat çekti

Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak 'adaylık' çıkışı

Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak 'adaylık' çıkışı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Adidas, Camper, New Balance... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Tek cihazla tüm bakımınızı yapın! Braun Series 7 MGK7470 Bakım Kiti indirime girdi

Tek cihazla tüm bakımınızı yapın! Braun Series 7 MGK7470 Bakım Kiti indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.