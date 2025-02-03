Türkiye Taksiciler Odası Başkanı Mehmet Yiğiner'den tehdit: “O şirketin sahibi şizofren şahıs bir gün birinin elinde kalacak.”

Son günlerde taksicilerin müşteri kılığına girerek Martı TAG sürücülerini alıkoyma ve tehdit etme olayları gündeme gelmişti. Bu olaylardan birinde, bir grup taksici, Martı TAG sürücüsünü yakalayıp ağır hakaretler ve tehditlerde bulunmuştu. Sürücüye yönelik "Ölürsün lan burada, sen kafayı mı yedin?" gibi ifadeler kullanılmıştı. Bunun üzerine bugün Türkiye Taksiciler Odası Başkanı Mehmet Yiğiner Ankara’da yağma ve darptan tutuklanan taksiciler hakkında konuştu.

"BİZ ONLARIN ARKASINDAYIZ"

Yiğiner, yaptığı açıklamada taksicileri savunarak, “Birkaç arkadaşımız olaylara karıştı, ama şoför olsun mal sahibi olsun fark etmez, biz onların arkasındayız” dedi.

ŞİZOFREN MİDİR NEDİR?

“Ne olduğu belirsiz bir kişi, şizofren midir nedir? Bir gün birinin elinde kalacak, ondan da üzülüyorum” sözleriyle tepki çekti.