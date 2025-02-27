Türkiye teröristbaşı Öcalan'ın çağrısına kilitlenmişken Ankara'da ekranlara Türk bayrağı yansıtıldı

İmralı'da hapiste bulunan terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısı Türkiye'nin en çok konuşulan konusu oldu. Süreç MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlamıştı. Bugün 3. kez İmralı'ya giden DEM heyetiyle süreçte sona gelindi. Öcalan'ın İmralı'daki bir fotoğrafı paylaşıldı ve çağrısı İstanbul'da okundu.

Diyarbakır, Van ve Mersin de büyük ekranlar şehir merkezine kuruldu ve çağrı canlı yayınlandı. Tam o esnada Ankara'da ekranlarda başka bir görüntü vardı.

EKRANLARA TÜRK BAYRAĞI YANSITILDI

Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın açıklaması öncesinde Ankara’daki LED ekranlara Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk bayrağı yansıtıldı.