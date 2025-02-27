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  4. Türkiye teröristbaşı Öcalan'ın çağrısına kilitlenmişken Ankara'da ekranlara Türk bayrağı yansıtıldı

Türkiye teröristbaşı Öcalan'ın çağrısına kilitlenmişken Ankara'da ekranlara Türk bayrağı yansıtıldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
27.02.2025 17:04
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Türkiye için 'tarihi' denilebilecek bir gün yaşanıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı sonrası kritik süreçte sona gelindi. Türkiye İmralı'dan gelecek çağrıyı merakla beklerken Ankara'da belediyeye ait tüm ekranlara Türk bayrağı yansıtıldı.

Türkiye teröristbaşı Öcalan'ın çağrısına kilitlenmişken Ankara'da ekranlara Türk bayrağı yansıtıldı

İmralı'da hapiste bulunan terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısı Türkiye'nin en çok konuşulan konusu oldu. Süreç MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlamıştı. Bugün 3. kez İmralı'ya giden DEM heyetiyle süreçte sona gelindi. Öcalan'ın İmralı'daki bir fotoğrafı paylaşıldı ve çağrısı İstanbul'da okundu.

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Diyarbakır, Van ve Mersin de büyük ekranlar şehir merkezine kuruldu ve çağrı canlı yayınlandı. Tam o esnada Ankara'da ekranlarda başka bir görüntü vardı.

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EKRANLARA TÜRK BAYRAĞI YANSITILDI

Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın açıklaması öncesinde Ankara’daki LED ekranlara Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk bayrağı yansıtıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Türk bayrağı Abdullah Öcalan DEM Parti
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