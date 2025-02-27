HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Dem heyeti İmralı'dan dönüyor! Birçok ilde hazırlıklar başladı: İlk görüntüler geldi

Dem heyeti İmralı'dan dönüyor! Birçok ilde hazırlıklar başladı: İlk görüntüler geldi

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
27.02.2025 14:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

DEM Parti heyeti bugün İmralı'ya teröristbaşı Abdullah Öcalan'la 3. görüşme için gitti. Görüşmeden gelen son dakika gelişmeleri dikkatle takip edilirken heyetin görüşmeyi tamamladığı ve saat 17.00'de İstanbul'da bir açıklamada bulunacağı öğrenildi. Heyetin yapacağı açıklama için Van, Diyarbakır ve Mersin'de şimdiden hazırlıklar başladı. Meydanlara ses sistemi ve ekranlar getirildi.

Dem heyeti İmralı'dan dönüyor! Birçok ilde hazırlıklar başladı: İlk görüntüler geldi

PKK elebaşısı terörist Abdullah Öcalan'la DEM Parti heyetinin görüşmelerinde 3. tur bugün itibarıyla tamamlandı. Görüşmeyi tamamlayan DEM Parti heyetinin İstanbul'a yol aldığı öğrenildi.

Screenshot_1

17.00'DE AÇIKLAMA YAPILACAK

7 kişilik 'İmralı' heyetinin saat 17.00'de İstanbul'da bir açıklamada bulunması bekleniyor.

q1

İmralı'ya giden heyette Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç, İstanbul Milletvekli Cengiz Çiçek, Ahmet Türk ve Avukat Faik Özgür Erol yer alıyor.

q2

HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

Diyarbakır’da, DEM Parti heyetinin bölücü terör örgütü elebaşı ile 3'üncü görüşmesinin ardından yapacağı açıklama için, Dağkapı Meydanı’nda hazırlıklar yapıldı.

q3

Heyet, görüşmenin ardından saat 17.00’de Taksim'de bir otelde açıklama yapacak.

q4

Açıklamanın, parti tarafından Van, Diyarbakır, Mersin'de LED ekranlarda canlı yayınlanacağının duyurulmasının ardından, Dağkapı Meydanı’nda hazırlıklar yapıldı.

q5

Meydana ses sistemi ve ekran getirildi. Sistemler vinç ile kurulmaya başlandı.

q6

q7

Abdüllatif Şener'in oğlunun cezası belli oldu! 'Dünyada en sevdiğim insanlardan biridir'Abdüllatif Şener'in oğlunun cezası belli oldu! 'Dünyada en sevdiğim insanlardan biridir'
Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Ayağını denk al” yanıtıÖzel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Ayağını denk al” yanıtı
Anahtar Kelimeler:
pkk Abdullah Öcalan DEM Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibini açıkladılar! Yüzde 32 ihtimalle...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalindeki rakibini açıkladılar! Yüzde 32 ihtimalle...

"Acilen raflardan kaldırılmalı" Süt sektöründe çarpıcı iddia!

"Acilen raflardan kaldırılmalı" Süt sektöründe çarpıcı iddia!

Abdüllatif Şener'in oğlunun cezası belli oldu! 'Dünyada en sevdiğim insanlardan biridir'

Abdüllatif Şener'in oğlunun cezası belli oldu! 'Dünyada en sevdiğim insanlardan biridir'

Dem heyeti İmralı'dan dönüyor! Birçok ilde hazırlıklar başladı: İlk görüntüler geldi

Dem heyeti İmralı'dan dönüyor! Birçok ilde hazırlıklar başladı: İlk görüntüler geldi

Kulisler çok hareketli! Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği sızdı

Kulisler çok hareketli! Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği sızdı

Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Ayağını denk al” yanıtı

Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Ayağını denk al” yanıtı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Şimdi alın, uzun yıllar giyin! Reebok spor ayakkabılarda indirim başladı

Şimdi alın, uzun yıllar giyin! Reebok spor ayakkabılarda indirim başladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.