Dem heyeti İmralı'dan dönüyor! Birçok ilde hazırlıklar başladı: İlk görüntüler geldi

PKK elebaşısı terörist Abdullah Öcalan'la DEM Parti heyetinin görüşmelerinde 3. tur bugün itibarıyla tamamlandı. Görüşmeyi tamamlayan DEM Parti heyetinin İstanbul'a yol aldığı öğrenildi.
7 kişilik 'İmralı' heyetinin saat 17.00'de İstanbul'da bir açıklamada bulunması bekleniyor.
İmralı'ya giden heyette Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç, İstanbul Milletvekli Cengiz Çiçek, Ahmet Türk ve Avukat Faik Özgür Erol yer alıyor.
Diyarbakır’da, DEM Parti heyetinin bölücü terör örgütü elebaşı ile 3'üncü görüşmesinin ardından yapacağı açıklama için, Dağkapı Meydanı’nda hazırlıklar yapıldı.
Heyet, görüşmenin ardından saat 17.00’de Taksim'de bir otelde açıklama yapacak.
Açıklamanın, parti tarafından Van, Diyarbakır, Mersin'de LED ekranlarda canlı yayınlanacağının duyurulmasının ardından, Dağkapı Meydanı’nda hazırlıklar yapıldı.
Meydana ses sistemi ve ekran getirildi. Sistemler vinç ile kurulmaya başlandı.
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