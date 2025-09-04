Türkiye, tüyler ürperten bu cinayeti konuşuyor! Cumhuriyet Savcısı ile 19 yaşındaki katili aynı karede

Türkiye, Çekmeköy'de işlenen kan donduran cinayeti konuşuyor... Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, husumetlisi olduğu belirtilen 19 yaşındaki Mustafa Can G. tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından katil Mustafa Can G. gözaltına alınırken, Adalet Bakanı Tunç olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını duyurdu.

YEMEK YERKEN BOĞAZINDAN BIÇAKLANAN CUMHURİYET SAVCISI HAYATINI KAYBETTİ

Olay, İstanbul Çekmeköy Ömerli'de bulunan bir restoranda 21.15 sıralarında meydana geldi. İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı 58 yaşındaki Ercan Kayhan, önceden husumetlisi olduğu tespit edilen 19 yaşındaki Mustafa Can G. tarafından boğazından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Kayhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırgan gözaltına alındığını, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü duyurdu.

CUMHURİYET SAVCISI İLE 19 YAŞINDAKİ KATİLİ AYNI KAREDE!

Yaşanan kan donduran cinayet şoku sürerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan ile katili 19 yaşındaki Mustafa Can G.'nin aynı karede yer aldığı bir fotoğraf ortaya çıktı.

(İHA-AA)