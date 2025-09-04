HABER

Türkiye, tüyler ürperten bu cinayeti konuşuyor! Cumhuriyet Savcısı ile 19 yaşındaki katili aynı karede

Çekmeköy'de İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, restoranda yemek yediği 19 yaşındaki husumetlisi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Tüyler ürperten cinayetin ardından gözaltına alınan 19 yaşındaki katil ile Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın aynı karede yer aldığı fotoğraf ortaya çıktı.

Türkiye, tüyler ürperten bu cinayeti konuşuyor! Cumhuriyet Savcısı ile 19 yaşındaki katili aynı karede
Mustafa Fidan

Türkiye, Çekmeköy'de işlenen kan donduran cinayeti konuşuyor... Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, husumetlisi olduğu belirtilen 19 yaşındaki Mustafa Can G. tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından katil Mustafa Can G. gözaltına alınırken, Adalet Bakanı Tunç olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Türkiye, tüyler ürperten bu cinayeti konuşuyor! Cumhuriyet Savcısı ile 19 yaşındaki katili aynı karede 1

YEMEK YERKEN BOĞAZINDAN BIÇAKLANAN CUMHURİYET SAVCISI HAYATINI KAYBETTİ

Olay, İstanbul Çekmeköy Ömerli'de bulunan bir restoranda 21.15 sıralarında meydana geldi. İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı 58 yaşındaki Ercan Kayhan, önceden husumetlisi olduğu tespit edilen 19 yaşındaki Mustafa Can G. tarafından boğazından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Kayhan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit edildi.

Türkiye, tüyler ürperten bu cinayeti konuşuyor! Cumhuriyet Savcısı ile 19 yaşındaki katili aynı karede 2

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırgan gözaltına alındığını, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü duyurdu.

Türkiye, tüyler ürperten bu cinayeti konuşuyor! Cumhuriyet Savcısı ile 19 yaşındaki katili aynı karede 3

CUMHURİYET SAVCISI İLE 19 YAŞINDAKİ KATİLİ AYNI KAREDE!

Yaşanan kan donduran cinayet şoku sürerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan ile katili 19 yaşındaki Mustafa Can G.'nin aynı karede yer aldığı bir fotoğraf ortaya çıktı.

(İHA-AA)

