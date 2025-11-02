Türkiye, uluslararası su forumuna beşinci kez ev sahipliği yapacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin, Dışişleri Bakanlığının da katkılarıyla Bakanlık bünyesindeki Türkiye Su Enstitüsü (SUEN) ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından organize edilen Uluslararası Su Forumu’na beşinci kez ev sahipliği yapacağını duyurdu.

BAKAN YUMKALI: "ÇÖZÜM ÜRETİLMESİ NOKTASINDA SORUMLULUK ÜSTLENMEKTEDİR"

Toplantının, küresel iklim değişikliği odağında su yönetimi konusunda sürdürülebilir politikalar geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığına dikkati çeken Yumaklı, şu bilgileri paylaştı:

"Orman yangınları, kuraklık, sel ve taşkın gibi hadiselerle kendini sadece ülkemizde değil tüm dünyada derinden hissettiren küresel iklim değişikliği, alınacak önlemler konusunda uluslararası düzeyde topyekun bir kararlılık gerektiriyor. Küresel alandaki birçok sorunun çözümüne sunduğu katkıyla uluslararası arenada söz sahibi olan ülkemiz, küresel iklim değişikliğinin yol açtığı olumsuz etkilerin yine uluslararası bir platformda tartışılarak çözüm üretilmesi noktasında sorumluluk üstlenmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’nin güçlü su vizyonu ışığında, 5-6 Mayıs 2026 tarihlerinde ‘Su Dirençliliğini Güçlendirmek: İnovasyondan Eyleme’ ana temasıyla 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu’nu gerçekleştireceğiz. Toplantıda, konusunda uzman yerli ve yabancı araştırmacılar, yetkililer ve bilim insanları küresel ve bölgesel su gündemine katkı sunmak ve iş birliğini güçlendirmek üzere görüşlerini sunma imkanı bulacak"

Bakan Yumaklı, İstanbul Uluslararası Su Forumlarının, düzenlendiği ilk günden itibaren ülkemizin su yönetimindeki vizyonunu dünyayla paylaşan, iş birliği ve ortaklıkları güçlendiren saygın bir uluslararası platform konumunda olduğunun altını çizerek, "5. İstanbul Uluslararası Su Forumu’nun da ülkemize ve dünyamıza su yönetimi konusunda bilimsel gelişmeler ışığında önemli katkılar sunacağına inanıyor, su dünyasını, küresel ve bölgesel su gündemine katkı sunmak ve iş birliğini güçlendirmek üzere İstanbul’da buluşmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.