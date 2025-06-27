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Türkiye yanarken Rize'de şaşırtan görüntü: Kar kalınlığı 5 metreyi aştı!

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları oldukça yükselmişken Rize'de çekilen görüntüler şaşırttı. Deniz seviyesinden 2 bin 400 metre yükseklikteki Balıklı Yaylası’nda, çığın da etkisiyle kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı bölgelerde kar temizleme çalışmaları yapılıyor.

Türkiye yanarken Rize'de şaşırtan görüntü: Kar kalınlığı 5 metreyi aştı!

Rize’de İl Özel İdaresi ekipleri, yaylalara göç edecek köylülerin, mağduriyet yaşamaması için yüksek kesimlerde kardan kapanan yollarda iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

Ekipler, deniz seviyesinden 2 bin 400 metre yükseklikteki Balıklı Yaylası’nda, çığın da etkisiyle kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı bölgelerde karları temizlemeye çalışıyor.

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Operatör Osman Dedecan, Çalışmalar yoğun ve sert geçiyor. Yüksek kesimlerde çığ nedeniyle çok kar var” dedi.

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Kentin yüksek kesimlerinde İl Özel İdaresi ekipleri, kıştan kalan ve çığ nedeniyle metrelerce yüksekliğe ulaşarak yayla yollarına dolan kar kütlerini temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Ekipler, besicilerin yanı sıra yaylalara göç edecek köylülerin, mağduriyet yaşamaması için kardan kapanan yollarda iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

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Ekipler, Ardeşen ilçesine bağlı deniz seviyesinden 2 bin 400 metre yükseklikteki Balıklı Yaylası’nda, çığın da etkisiyle kar kalınlığının yer yer 5 metreyi aştığı bölgelerde karı temizlemeye çalışıyor.

Karla kaplı yolların, göç hazırlığındaki köylülerin geçişine açılması için ekiplerin sürdürdüğü kar mesaisi dron kamerasıyla da görüntülendi.

‘HER TÜRLÜ KOŞULDA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ’

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İş makinesi operatörü Osman Dedecan, "Çalışmalar yoğun ve sert geçiyor. Yüksek kesimlerde çığ nedeniyle çok kar var. Kısım kısım 3 ile 5 metreyi aşan kar kütleleriyle karşılaşıyoruz. Bir haftadır çalışıyoruz; 2-3 güne bu yaylayı bitireceğiz. Burada hava şartları sürekli değişiyor; her türlü koşulda çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

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Yaylaya çıkmaya çalışan Yakup Şişmanlar da ekiplere teşekkür ederek, "Yayla zamanı geldiği zaman özel idare, her sene bu karla mücadeleyi verip yolumuzu açar. Biz de temmuzun ilk haftası yaylamıza geliriz. Karla mücadele edip, buraya gelmek bizim için daha iyi. Bizim denizimiz yayla. Deniz burada da var ama bizim denizin üstü şu an karla kaplı. Kar, deniz, yayla; hep bizim gölümüzün bir tarafında" diye konuştu.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rize kar
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