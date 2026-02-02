HABER

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler açıklandı! Ruslar zirvede, Almanlar ve İngilizler ilk üçte

2025 yılında Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı 64 milyona dayanırken, turizmin itici gücü olan pazarlar da netleşti. Rusya Federasyonu, Almanya ve Birleşik Krallık, Türkiye’yi en çok ziyaret eden ilk üç ülke oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025 yılı dördüncü çeyrek verilerini paylaştığı basın toplantısında, Türk turizminin artık yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte bir güç haline geldiğini, göreve geldiklerinden günden bu yana turizm vizyonunu ülkenin tüm potansiyelini kapsayacak şekilde yeniden kurguladıklarını söyledi.

Açıklanan verilere göre Türkiye’yi 2025 yılında ziyaret eden toplam ziyaretçi sayısı 63 milyon 941 bin olarak kayda geçti. Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerinden biri oldu.

RUSYA FEDERASYONU İLK SIRADA YERİNİ KORUDU

2025 yılında Türkiye’ye en fazla ziyaretçi gönderen ülke Rusya Federasyonu oldu.

Yıl boyunca Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısı 6.90 milyon olarak açıklandı.

Rusya pazarı, özellikle Akdeniz kıyıları başta olmak üzere Türkiye turizminin lokomotif unsurlarından biri olmayı sürdürdü.

AALMANYA İKİNCİ SIRADA

Türkiye’nin geleneksel ve güçlü pazarlarından biri olan Almanya, 2025 yılında 6.75 milyon ziyaretçi ile ikinci sırada yer aldı. Alman turistlerin Türkiye’ye yönelik ilgisinin istikrarlı şekilde devam etmesi, uzun vadeli pazar güveninin en önemli göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

BİRLEŞİK KRALLIK'IN 2019'DAN BERİ YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR

Üçüncü sırada ise Birleşik Krallık yer aldı. 2025 yılında Türkiye’yi ziyaret eden İngiliz turist sayısı 4.27 milyon ziyaretçi olarak kaydedildi. Son yıllarda kültür, gastronomi ve şehir turizmine yönelik artan ilgi, Birleşik Krallık pazarındaki 2019’dan beri devam eden yükselişi destekleyen unsurlar arasında.

TURİZMDE GÜÇLÜ PAZAR, GÜÇLÜ GELİR

Açıklanan veriler, Türkiye’nin yalnızca ziyaretçi sayısında değil, yüksek hacimli ve sürdürülebilir pazarlarla büyüdüğünü de ortaya koydu. Rusya, Almanya ve Birleşik Krallık gibi ana pazarlardan gelen yoğun talep; 2025 yılında 65,2 milyar dolarlık rekor turizm gelirinin temel dayanaklarından biri oldu. 2025 yılı, hem ziyaretçi profili hem de ülke çeşitliliği açısından Türkiye turizminin küresel ligdeki yerini daha da sağlamlaştırdığı bir yıl olarak kayıtlara geçti.

Turizm
