HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Türkiye'ye gelecek Papa'nın programı belli oldu!

Vatikan, Papa Leo’nun kasım ayında başlayacak yurt dışı seyahati kapsamında Türkiye ile Lübnan’da sekiz şehir ve ilçeyi ziyaret edeceğini duyurdu.

Türkiye'ye gelecek Papa'nın programı belli oldu!

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo, papalık görevine başladıktan sonra ilk yurt dışı seyahatini Türkiye’ye yapacak. Papa, Türkiye’yi 27-30 Kasım tarihlerinde ziyaret edecek, ardından 30 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Lübnan’da bulunacak.

Papa’nın Türkiye ziyaretinde, Patrik Bartholomeos ile bir dizi etkinlik yer alacak. İkili, İznik’te düzenlenen ve erken Hristiyanlık tarihinin önemli bir toplantısı olan Konsil'in 1700’üncü yıl dönümünü kutlayacak. Papa Leo, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek. Papa, ardından İstanbul’daki Sultanahmet Camisi’ni ziyaret edecek ve son olarak da bir ayine katılacak.

LÜBNAN PROGRAMI

Papa, Lübnan’da ise Beyrut’ta Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile görüşecek, dinler arası bir toplantı düzenleyecek ve Beyrut sahilinde açık hava ayinine katılacak. Papa ayrıca 2020 yılında Beyrut Limanı’nda meydana gelen ve 200 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan kimyasal patlama alanında dua edecek.Kaynak: DHABu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türk askerinin Gazze'deki varlığı İsrail'de rahatsızlık yarattıTürk askerinin Gazze'deki varlığı İsrail'de rahatsızlık yarattı
Yeni gelişme! Kamerası insan gözüne yaklaşacakYeni gelişme! Kamerası insan gözüne yaklaşacak

Anahtar Kelimeler:
Papa Vatikan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Ekrem İmamoğlu casusluk soruşturmasında tutuklandı!

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

Mezarlıktan kefenlenmiş oyuncak bebek çıktı

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

G.Saray-Göztepe maçındaki kırmızı kart yorumcuları isyan ettirtti!

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

Cinsel hayat itirafı gündemde! "Üç yıldan fazladır..."

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

50 TL'ye düştü, poşet poşet aldılar 'Bu kadar ucuz görmedik! Fırsatı kaçırmadım'

'Trump' iddiası çok konuşulur

'Trump' iddiası çok konuşulur

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.