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Türkiye'ye kaçak yollarla giren 4 şahıs ormanlık alanda donmak üzereyken bulundu

Artvin'in Gürcistan sınırında, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra ormanlık alanda kaybolan ve donma tehlikesi geçiren 4 şahıs, jandarma ekiplerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Türkiye'ye kaçak yollarla giren 4 şahıs ormanlık alanda donmak üzereyken bulundu

Olay, 9 Nisan 2025 tarihinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Gürcistan sınır hattından Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı tespit edilen şahısların, kar yağışı nedeniyle ormanlık alanda kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Komando, Asayiş ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edildi.

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GÖZALTINA ALINDILAR

Sarp ve zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmalar sonucunda donmak üzere olan 4 kişi bulunarak hastaneye kaldırıldı. Yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilen şahıslar, jandarma tarafından gözaltına alındı.
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Haklarında başlatılan adli sürecin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan kaçak göçmenler, tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Artvin
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