HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Türkiye yeniden sıcak hava dalgasının etkisine girdi! Gölgede bile 45 derece olacak

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor. Türkiye genelinde Afrika sıcağı etkisini gösteriyor. Yeni haftada sıcaklıklar yer yer gölgede 45 dereceyi aşacak. Haftanın ilk gününde en sıcak kent neresi olacak? İşte yanıtı...

Türkiye yeniden sıcak hava dalgasının etkisine girdi! Gölgede bile 45 derece olacak
Cansu Akalp

Türkiye yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. Öyle ki bu hafta adeta kavrulacağız. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre yeni haftada İstanbul ve bir çok şehirde sıcaklıklar 6 ila12 derece artacak.

Termometreler bazı şehirlerde gölgede 45 dereceyi gösterecek. Tahminlere göre sıcak hava dalgası etkisini en çok doğu illerinde gösterecek.

BATMAN 46, AYDIN 45 DERECEYİ GÖRECEK

Haftanın ilk gününde en sıcak kent 43 dereceyle Batman olacak. Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır'da sıcaklık 42 dereceyi görecek.

Türkiye yeniden sıcak hava dalgasının etkisine girdi! Gölgede bile 45 derece olacak 1

Perşembe günü ise Batman 46, Aydın 45 derece olacak.

Bugün bazı merkezlerde beklenen sıcaklıklar şöyle:

  • Kırklareli 35 derece.

  • İstanbul 35 derece.

  • İzmir 37 derece.

  • Muğla 39 derece.

  • Adana 36 derece.

  • Ankara 34 derece.

  • Sinop 34 derece.

  • Trabzon 26 derece.

  • Malatya 39 derece.

  • Diyarbakır 42 derece.

Türkiye yeniden sıcak hava dalgasının etkisine girdi! Gölgede bile 45 derece olacak 2

Uzmanlar "zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısı yaparken, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü de orman yangınlarına karşı dikkatli olma çağrısı yaptı.

Uyarıda orman yangınlarının yüzde 86 oranında insan kaynaklı çıktığı vurgulandı, anız yakılmaması, sigara izmaritleriyle, plastik ve cam şişelerin doğaya atılmaması istendi.

"FÖN RÜZGARLARI ETKİLİ OLACAK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Yapılan son değerlendirmelere göre hafta boyunca yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yağış beklendiğini belirten Macit, yarın Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde, salı, çarşamba ve perşembe günleri ise Doğu Karadeniz kıyıları ile Kars, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edildiğini söyledi.

Hafta boyunca yurdun diğer bölgelerinde az bulutlu ve açık havanın etkili olacağını dile getiren Macit, "Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacak." dedi.

Macit, Basra Alçak Basıncı kaynaklı sıcak hava dalgasının yurt genelinde etkili olacağını, nem oranının düşeceğini belirterek, "Dışarı çıkıldığında adeta fön makinesinden gelen sıcak hava hissedilecek." dedi.

Abdullah Macit, sıcaklıkların Ankara'da 37, İstanbul'da 36, İzmir'de 40, Diyarbakır'da 45 ve Antalya'da 40 dereceye kadar çıkacağını söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Korkunç olay: MR cihazı adamı yuttu!Korkunç olay: MR cihazı adamı yuttu!
Tatile girdi! Yan yana dizilip fotoğraf çekildiler...Tatile girdi! Yan yana dizilip fotoğraf çekildiler...

Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Türkiye meteoroloji genel müdürlüğü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Fiyatına 1 milyon TL zam gelecek' Yeni ÖTV ile fiyatı artacak araçlar

'Fiyatına 1 milyon TL zam gelecek' Yeni ÖTV ile fiyatı artacak araçlar

Serdar Ortaç'tan üzen sözler! Mirasını kime bıraktığını açıkladı

Serdar Ortaç'tan üzen sözler! Mirasını kime bıraktığını açıkladı

Çok sayıda hayvan çığlıklar içinde can verdi

Çok sayıda hayvan çığlıklar içinde can verdi

Borsa, kripto, yatırım... 11 ilde dev operasyon!

Borsa, kripto, yatırım... 11 ilde dev operasyon!

Türkiye plajlarında da görülüyor! Uzmanlardan 'Vibrio' uyarısı

Türkiye plajlarında da görülüyor! Uzmanlardan 'Vibrio' uyarısı

Bir aylık husumet 3 can aldı! İki kardeş ve babaanneleri bıçaklandı: Yakınları sinir krizi geçirdi

Bir aylık husumet 3 can aldı! İki kardeş ve babaanneleri bıçaklandı: Yakınları sinir krizi geçirdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.